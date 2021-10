Meghan Markle suscite une frénésie royale alors qu’elle utilise TOUJOURS le titre de Sussex : « Très inapproprié ! » | Royale | Nouvelles

La lettre, qui a été envoyée par le bureau du duc et de la duchesse de Sussex et plus précisément par Meghan, était adressée aux politiciens américains Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, et Charles Schumer, chef de la majorité du Sénat américain le Mercredi. Dans la lettre, Meghan a demandé un congé parental payé comme norme minimale, partageant ses expériences personnelles de gestion de sa vie professionnelle avec ses responsabilités d’élever des enfants.

Dans la déclaration, la duchesse a admis qu’elle et son mari, le prince Harry, s’étaient sentis « dépassés » par la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet, en juin de cette année.

Cependant, certains utilisateurs de médias sociaux ont critiqué l’utilisation continue par Meghan de son titre de duchesse de Sussex pour plaider en faveur des problèmes sociaux après elle et l’éloignement du prince Harry de la famille royale l’année dernière.

Un utilisateur de Twitter, postant sous le pseudonyme Emteess, a répondu à la publication de la lettre de Meghan, demandant : « Pourquoi utilise-t-elle son titre en Amérique pour faire valoir un point politique ?

« La campagne politique de la duchesse de Sussex – les deux semblent ridicules en Amérique 2021 et très inappropriées pour un royal britannique. »

LIRE LA SUITE: Les États-Unis s’en prennent à Meghan et Harry alors que les Américains surnomment William leur ROI

Ils ont ajouté : « (Je n’aurais aucun problème avec sa lettre si elle n’échangeait pas sur ce titre !) »

Le duc et la duchesse de Sussex ont continué à utiliser leurs titres officiels après s’être retirés de leurs fonctions royales supérieures en 2020.

Cependant, ils ne sont pas autorisés à utiliser les titres de RHS, qu’ils n’ont pas utilisés depuis la séparation de la famille royale.

Ils ont cependant continué à utiliser leur profil public au sein de la famille royale pour poursuivre des causes qu’ils jugent dignes de publicité et de soutien.

« Nous voulons repenser la nature de l’investissement pour aider à résoudre les problèmes mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés.

« Notre partenariat avec Ethic est l’un des moyens par lesquels nous mettons nos valeurs en action.

Ethic, dans une déclaration distincte, a déclaré que Meghan et Harry sont « profondément déterminés à aider à résoudre les problèmes déterminants de notre époque – tels que le climat, l’égalité des sexes, la santé, la justice raciale, les droits de l’homme et le renforcement de la démocratie – et comprennent que ces problèmes sont intrinsèquement interconnectés.

Avant de s’associer à Ethic, le duc et la duchesse ont entrepris une tournée de trois jours à New York, où ils ont rencontré l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

On pense qu’ils ont discuté de la justice raciale, de la pandémie de coronavirus et de la santé mentale.

Harry et Meghan ont également visité les bureaux de l’Organisation mondiale de la santé, rencontré Chelsea Clinton et divers experts de la santé.

Ils ont été rejoints virtuellement par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le Dr Ghebreyesus a salué les efforts de campagne et de sensibilisation des Sussex.

Il a déclaré: « Nous sommes reconnaissants au duc et à la duchesse de Sussex d’avoir travaillé avec nous pour mener à bien cette conversation critique. »

Pour terminer leur voyage dans la Big Apple, Meghan et Harry ont fait une apparition à Global Citizen Live, où ils ont utilisé leur temps sur scène pour s’adresser à la foule pour appeler à un accès égal aux vaccins.