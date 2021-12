Meghan Markle, 40 ans, a participé à une farce au cours de laquelle Ellen DeGeneres lui a dit d’effectuer des tâches embarrassantes devant des vendeurs sans méfiance. La duchesse, qui portait une oreillette cachée, a été encouragée par l’animateur de l’émission de discussion à manger une tortilla croustillante comme un tamia, à se considérer comme une maman, à raconter des blagues et à tenir un cristal devant son visage. L’expert royal Neil Sean a affirmé que Meghan était « bouleversée » à la suite du récent contrecoup de son apparence.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Meghan est apparemment emmenée à l’intérieur comme on dit ici au Royaume-Uni parce qu’elle est tellement bouleversée par le contrecoup qu’elle a reçu après son apparition dans l’émission.

« Même le prince Harry pensait que c’était une bonne idée de montrer son côté amusant.

« Peut-être auraient-ils dû continuer ensemble, à quel point cela aurait été amusant.

« Malheureusement pour Meghan, ça ne s’est pas passé comme ça.

« Elle aurait pu dire non aux farces et simplement brancher The Bench et parler brièvement de sa vie.

« Mais n’ayez crainte, Meghan sera de retour en 2022 à la recherche d’une autre option pour changer de nom et se reconnecter. »

Après avoir partagé une photo des poulets de deux ans en train de nourrir des poulets tout en portant des bottes en caoutchouc jaunes dans leur maison de Montecito, en Californie, Meghan a déclaré qu’Archie « adore danser ».

Elle a également révélé qu’il s’était déguisé en dinosaure pour Halloween, tandis que Lili était une « petite mouffette comme Flower from Bambi ».

L’apparition très médiatisée de l’ancienne actrice intervient huit mois après la rencontre controversée des Sussex avec Oprah Winfrey, qui a laissé la famille royale en crise.

Meghan et Harry sont jusqu’à présent restés privés de Lili, qui est née en juin et a été nommée Lilibet d’après le surnom de la famille royale pour la reine.