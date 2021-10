Meghan Markle: Thomas Markle sur place alors que son fils se lance dans une diatribe passionnée contre la duchesse | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, père de famille a été grillée sur les propos tenus par Thomas Markle Junior sur la version australienne de Big Brother. L’animatrice d’ITV Good Morning Britain, Susanna Resid, a déclaré que c’était une « honte dévastatrice » pour la famille de se brouiller, puis a mentionné le fils de Thomas, Thomas Markle Junior, participant à Big Brother VIP en Australie. Elle a ajouté que Thomas avait dit des choses critiques sur Meghan et son premier mari. Elle a demandé : « Est-ce utile de quelque manière que ce soit ? »

M. Markle a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: « Mon fils Tom a été évité comme je l’ai été et je suis sûr qu’il réagit de la même manière que les autres sont fantômes. Piers avait raison.

« Nous sommes tous fantômes. Alors quelqu’un veut répondre.

Il a ajouté: « Si vous retournez dans l’histoire et lisez Meghan’s Tig (blog), vous trouverez des centaines de choses où elle m’a félicité et maintenant, tout à coup, c’est comme si elle ne me connaissait pas.

« Alors, prends le temps, lis Tig, découvre ce qu’elle dit de moi. »

Dans une bande-annonce de l’émission, Thomas Markle Jr a décrit Meghan comme « peu profonde ».

Il a déclaré: « Je suis le frère de Meghan Markle. Je suis le plus grand de tous. »

Il poursuit en disant: « J’ai dit au prince Harry, je pense qu’elle va ruiner votre vie. Elle est très superficielle. »

La duchesse a une relation tendue avec sa famille élargie et est séparée de son père depuis plusieurs années.

« Les gens ont suggéré en Californie que je poursuive pour voir mes enfants et je pense que si je le faisais, je serais un hypocrite. Je ferais la même chose que Meghan et Harry font.

« Je ne veux pas inclure mes petits-enfants dans ce genre de situation. Je veux voir mes petits-enfants avec des parents sympathiques et de l’amitié tout autour. »

Il a ajouté : « Plusieurs avocats m’ont dit que des grands-parents avaient intenté une action en justice pour voir leurs petits-enfants et avaient gagné en Californie, mais je ne vais pas le faire.

« Je ne veux pas impliquer mes petits-enfants comme des pions dans un jeu, ils ne font pas partie du jeu. »