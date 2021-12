Meghan Markle Tirade de Piers Morgan a déclenché un nombre record de plaintes

Lorsque Piers Morgan a fait des commentaires controversés concernant Meghan Markle à la suite de son entretien avec Oprah Winfrey en mars, il a incité un nombre record de plaintes à affluer auprès du régulateur britannique des médias Ofcom. Le lundi 20 décembre, le régulateur des médias a révélé que plus d’un tiers des plaintes qu’il a reçues au cours de 2021 concernaient les remarques controversées de Morgan sur Good Morning Britain.

Tout au long de 2021, l’Ofcom a reçu plus de 150 000 plaintes, dont 80 % concernaient un total de cinq épisodes. Le plus grand nombre de plaintes, totalisant 54 595, selon Deadline, est survenue juste après les commentaires de Morgan sur Markle, qui ont finalement incité sa sortie du programme du matin. Au cours de cet épisode de mars, Morgan, l’un des critiques les plus virulents de Markle, a mis en doute les affirmations de la duchesse de Sussex selon lesquelles elle aurait lutté avec sa santé mentale au milieu d’un barrage de presse négative et du manque de soutien de « l’entreprise ». Morgan a demandé : « À qui es-tu allé ? Que t’ont-ils dit ? Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu’elle a dit, Meghan Markle. Je ne le croirais pas si elle me lisait un bulletin météo.

Morgan n’était pas le seul à avoir suscité des plaintes, et il s’avère que l’interview avec Winfrey a également suscité de nombreuses controverses au Royaume-Uni. près de 6 500 plaintes à l’Ofcom et était le quatrième salon le plus critiqué de l’année. Love Island, quant à lui, était responsable des deuxième et cinquième épisodes les plus dénoncés, un épisode de l’émission de télé-réalité ayant attiré 24 921 plaintes. La troisième émission la plus critiquée était Celebrities de Channel 5 : What’s Happened To Your Face ?.

Les plaintes concernant Morgan ont été déclenchées à la suite de ses commentaires de mars, qui font suite à l’interview de Markle et Harry avec Oprah. Au cours de l’épisode passionné de Good Morning Britain, Morgan a pris d’assaut le plateau. À la suite de ses remarques controversées, Morgan a profité de l’émission pour clarifier ses commentaires, déclarant que même s’il ne « croit pas ce que Meghan Markle dit de manière générale dans cette interview », sa position sur la santé mentale est que « ce sont clairement des choses extrêmement graves qui doit être pris très au sérieux, et si quelqu’un se sent ainsi, il doit recevoir le traitement et l’aide dont il a besoin à chaque fois. » Cependant, ITV a annoncé plus tard que Morgan « a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain. Les remarques ont également incité l’Ofcom à lancer une enquête, qui a conduit le régulateur des médias à blanchir ITV de tout acte répréhensible suite à ses commentaires après avoir pris « pleinement compte de liberté d’expression. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la ligne de texte de crise en envoyant TALK au 741-741.