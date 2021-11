Meghan Markle ‘naïve’ pour s’attendre à un ‘règne libre’, selon Platell

Le deuxième épisode du documentaire ‘Les princes et la presse’ a été diffusé lundi soir. Le programme, dirigé par le rédacteur en chef des médias de la BBC, Amol Rajan, a suscité des inquiétudes au sein du palais de Buckingham sur un certain nombre de problèmes. Les avocats de la famille royale seraient prêts à prendre des mesures contre le Beeb pour des réclamations «non fondées». Le Daily Mail a rapporté dimanche que les avocats décideront si le diffuseur a enfreint les règles d’exactitude et d’impartialité après la diffusion de la deuxième partie du documentaire.

Le journal a affirmé qu’une plainte solide auprès des chefs de la BBC ou de l’organisme de surveillance des médias Ofcom est possible, une action en justice étant considérée comme moins probable.

La deuxième partie du documentaire couvrait la période de 2018 à 2021, une période qui comprenait la naissance du premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry, Archie, ainsi que les tournées royales des Sussex et des Cambridges.

M. Rajan a enquêté sur l’allégation selon laquelle Kate, la duchesse de Cambridge, avait été réduite aux larmes par Meghan.

Deux sources distinctes ont déclaré au Telegraph en 2018 que Kate était restée en larmes après une robe de demoiselle d’honneur adaptée à la princesse Charlotte, à l’approche du mariage des Sussex en mai de la même année.

Kensington Palace, le bureau de presse de Meghan et Kate à l’époque, n’a pas commenté l’histoire.

Meghan Markle « tournant » identifié par l’analyse des médias de la BBC. (Image : BBC/GETTY)

Meghan Markle, le prince Harry et leur fils Archie. (Image : GETTY)

Beaucoup plus tard, Meghan a dit à Oprah Winfrey que l’histoire était fausse et que c’était le contraire qui s’était produit.

M. Rajan a déclaré: « Mais à ce moment-là, le récit était en place. »

Un graphique montrant le sentiment de la couverture médiatique à l’époque a été diffusé, signalant un tournant très clair dans la couverture de Meghan.

M. Rajan a noté : « Jusqu’à la fin de 2018, le sentiment était principalement au-dessus de zéro, indiquant un ton positif.

«En novembre, lorsque les histoires de duchesses en duel sont apparues, elles sont tombées en dessous de zéro, ce qui signifie que la couverture était principalement négative.

L’analyse de la BBC a montré un changement clair dans le sentiment de la couverture de Meghan Markle. (Image : BBC)

« À partir de ce moment, Meghan, Harry et la presse se livreraient une bataille pour la réputation de Meghan. »

La correspondante royale du Times, Valentine Low, se souvient avoir écrit un article sur Meghan à la mi-2018.

Il a déclaré: «Je me souviens d’avoir écrit un article sur Meghan, et tout était sur le fait qu’elle était une bouffée d’air frais.

«Elle était quelque chose de positif pour la famille royale, elle apportait quelque chose de nouveau. Elle était géniale.

« Il y avait de légers éléments de critique dans cet article, mais il était définitivement positif à 85%. »

Valentine Low du Times a déclaré que 2018 marquait un « tournant » dans la couverture de Meghan. (Image : BBC)

Il a rappelé l’histoire de Meghan qui aurait fait pleurer Kate apparaissant « un peu plus tard cet automne-là ».

Il a déclaré: « Ce fut l’un des tournants. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, M. Low a déclaré: «Cela a ouvert un récit, une sorte de récit de feuilleton. Une histoire de feuilleton : Les duchesses en lutte.

« Une fois que les gens pouvaient saisir cela, ils pouvaient le poursuivre. »

Camilla Tominey, la journaliste qui a révélé les allégations en premier, a refusé de s’appuyer sur l’une des sources qui lui avaient raconté l’histoire à la demande de M. Rajan.

Les Sussex ont démissionné peu de temps après la tournée en Afrique du Sud. (Image : GETTY)

Le journaliste sortant de la BBC, Andrew Marr, a déclaré à propos des prétendues guerres d’information entre les Sussex et les Cambridges : « Ils ont laissé apparaître un écart.

« À travers cet écart, un journalisme très destructeur suivra et circulera. »

Il a poursuivi: «Je pense donc que cette division sera potentiellement mortelle. Très, très dommageable pour toute la famille royale.

La correspondante royale de Sky News, Rhiannon Mills, a rappelé avoir remarqué à quel point les choses avaient changé lors du voyage de Meghan et Harry en Afrique du Sud en 2019.

Harry, a-t-elle dit, n’était pas « comme le prince Harry que nous avions connu auparavant ».

Elle a déclaré: «Il ne s’est pas vraiment engagé. Il n’est pas vraiment venu nous parler comme il l’aurait fait.

Mme Mills a admis avoir réalisé qu’elle avait « donné un coup de pied dans le nid de guêpes » lorsque Harry l’a ripostée alors qu’elle tentait de poser une question sur son travail lors d’une escale au Malawi.

Les images diffusées dans le documentaire de la BBC montrent qu’Harry a d’abord ignoré Mme Mills, avant de claquer: « Ne vous comportez pas comme ça » alors qu’elle l’interrogeait.

La tournée en Afrique du Sud s’est terminée le 2 octobre 2019. Les Sussex se sont retirés de la famille royale trois mois plus tard.