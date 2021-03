Meghan Markle travaille avec l’ancien conseiller d’Hillary Clinton au milieu des revendications de la course présidentielle | Royal | Nouvelles

Meghan Markle: un expert discute des « ambitions politiques »

Meghan s’est connectée à Mme Roth par le biais d’elle et de la fondation Archewell du prince Harry, et elle travaillera avec eux sur des initiatives et des campagnes en tant que conseillère stratégique principale. Mme Roth est la fondatrice de l’agence à impact social Invisible Hand, mais elle est connue pour être politique et alignée sur les démocrates. Son alliance avec les Sussex a soulevé la question de savoir si cela pourrait être un précurseur des ambitions politiques de Meghan.

Un expert royal a souligné que même si l’idée que la duchesse de Sussex pourrait se présenter à la présidence peut sembler fantaisiste, l’idée que Donald Trump se présente jadis semblait ridicule.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

M. Myers a déclaré que les gens pourraient rejeter l’idée que Meghan se présente à la présidence, mais a souligné qu’elle «s’alignait sur des personnalités intéressantes» telles que Mme Roth.

Il a déclaré: «Il est amusant de parler de ces rumeurs de Meghan Markle pour le président et elles peuvent sembler fantaisistes, mais à un moment donné, Donald Trump est devenu président absolument ridicule.

Meghan Markle travaille maintenant avec un ancien conseiller d’Hillary Clinton (Image: GETTY)

Geneviève Roth a déjà travaillé pour la campagne d’Hillary Clinton (Image: GETTY)

«Et bien que les gens puissent faire caca cette idée, elle s’aligne définitivement sur des personnages très intéressants.

«Nous avons appris cette semaine qu’Archewell s’associe à une dame du nom de Geneviève Roth qui servira de conseillère stratégique principale en tant qu’Archewell.

«Maintenant, Roth est la fondatrice d’une agence à impact social appelée Invisible Hand et elle va travailler avec Archewell sur des initiatives et des campagnes.

«La raison pour laquelle c’est si intéressant est que Geneviève Roth a déjà travaillé pour Hillary Clinton et qu’elle est tout à fait la conseillère stratégique, alignée sur les démocrates, et cela pourrait-il être un précurseur des ambitions politiques de Meghan?»

Meghan Markle et le prince Harry ont encouragé les Américains à voter aux élections de 2020 (Image: TIME100)

Mme Roth, qui a fait campagne pour l’égalité des sexes toute sa vie, a été directrice exécutive des projets spéciaux du magazine Glamour et cofondatrice de l’initiative philanthropique du point de vente en faveur de l’éducation des filles, The Girl Project.

Elle a été directrice de l’engagement créatif pour la campagne présidentielle 2016 d’Hillary Clinton.

Et elle a également travaillé avec la Fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton sur la question de l’autonomisation des femmes et de la justice sociale.

Son expérience de travail avec l’ancienne candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton indique qu’elle souhaite vivement qu’une femme devienne un jour Présidente.

Genevieve Roth est la nouvelle conseillère stratégique principale d’Archewell (Image: GETTY)

Mme Roth s’est également prononcée contre le racisme et les «préjugés inconscients», un sujet qui tient à cœur à Meghan et Harry.

Mme Roth a admis qu’elle avait reconnu «des tendances racistes» en elle-même après avoir épousé son mari Jordan, qui est noir.

De même, Harry a déclaré qu’il n’avait pas pleinement compris le problème du racisme avant de rencontrer Meghan.

Discutant des possibles ambitions présidentielles de Meghan, Mme Gripper a plaisanté: «Le ticket conjoint George Clooney-Meghan Markle, c’est fait.

«Ensuite, il leur suffit de se battre pour savoir qui obtient la meilleure facturation. Regardons les choses en face, être président est un gros travail.

Meghan Markle et Harry: un expert discute de la réaction du Royaume-Uni

Avant d’épouser le prince Harry, Meghan était une ardente défenseure de l’égalité des sexes et de l’égalité raciale, et a même critiqué Donald Trump à la télévision.

Elle l’a qualifié de «misogyne» et de «facteur de division» et a indiqué son soutien à Mme Clinton en 2016.

Dans son entretien avec Oprah Winfrey, Meghan a déclaré qu’elle se sentait «réduite au silence» pendant son séjour dans The Firm.

Les membres de la famille royale devraient rester neutres sur les questions politiques, en raison des conventions autour de la monarchie constitutionnelle, mais les Sussex ont démissionné en tant que membres de la famille royale il y a un an et ont déménagé aux États-Unis.

Depuis leur retrait, Harry et elle ont plongé leurs orteils dans l’arène politique en encourageant les Américains à voter aux élections de 2020.

Bien qu’ils se soient arrêtés avant un soutien explicite pour l’une ou l’autre des parties, beaucoup ont supposé qu’ils soutenaient Joe Biden en raison des commentaires précédents de Meghan sur son adversaire et parce qu’Harry avait une amitié personnelle avec M. Biden après sa rencontre aux Jeux Invictus.

M. Trump a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était plus susceptible de se présenter à nouveau à la présidence en 2024 si Meghan Markle le faisait aussi.

L’ancien président a déclaré qu’il aurait « un fort sentiment de course » si Meghan tentait de devenir la première femme présidente du pays.

Meghan aurait eu des entretiens avec des membres clés du Parti démocrate, ajoutant du carburant à la discussion croissante sur son avenir politique potentiel.

