Meghan Markle va à nouveau «modifier sa bague de fiançailles» pour présenter une étape qui change la vie | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, a proposé à Meghan Markle, 40 ans, le 27 novembre 2017 un incroyable joyau de 5 carats d’une valeur estimée à 134 500 £. La duchesse de Sussex a ensuite mis à jour la bague d’une bande en or à une bande plus fine sertie de diamants avec les pierres de naissance (péridot, émeraude et saphir) d’elle, Harry et Archie. Mais un commentateur royal a suggéré qu’elle pourrait améliorer la bague pour qu’elle comporte la pierre de naissance de Lilibet – une perle ou un alexandrite.

Melissa Willets de The List a déclaré: “La première itération de la bague comportait une bande en or jaune, et bien que cela soit populaire auprès de nombreuses mariées, Meghan a choisi d’emprunter une autre voie avec sa bague.

“Comme Hello! l’a rapporté, la duchesse de Sussex a modifié le groupe pour qu’il comporte des diamants, augmentant ainsi le facteur bling sur la boule de 6 carats, qui, selon The Knot, vaut 350 000 $.

“La bague nouvellement modifiée était apparemment l’idée d’Harry, car il a également commandé une bande d’éternité en diamants sans conflit pour Meghan pour célébrer leur premier anniversaire de mariage.

“La nouvelle bague de fiançailles a fait ses débuts à Trooping the Color en 2019. Selon Marie Claire, le groupe a été créé pour rendre hommage au couple et à leur fils, Archie.

“Les pierres de naissance du trio, péridot, émeraude et saphir, sont incorporées sous le groupe.

“Quant à savoir si Meghan modifiera ou non sa bague maintenant que bébé Lilibet Diana est là, reste à voir.”

Il vient d’être dit à Meghan qu’elle aura “un avant-goût de sa propre médecine” car le demi-frère de la duchesse sera sur la version australienne de Big Brother.

Meghan a été décrite comme “superficielle” par son frère dans une bande-annonce de l’émission de téléréalité.

Thomas Markle junior a également donné quelques conseils à son mari Harry, disant au duc “qu’elle va vous gâcher la vie”.

M. Markle n’aurait pas vu sa demi-sœur depuis une dizaine d’années et, avec le père de Meghan, Thomas Markle, n’aurait pas rencontré Harry.

Meghan et son demi-frère ont le même père mais elle a une mère différente, Doria Ragland.

S’exprimant dans une bande-annonce de l’émission de téléréalité, M. Markle a déclaré: “Je suis le frère de Meghan Markle. Je suis le plus grand de tous.”

Il poursuit en disant : « J’ai dit au prince Harry, je pense qu’elle va ruiner votre vie.