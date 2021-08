Meghan Markle veut améliorer l’image publique de Kate Middleton au milieu des revendications d’éthique du travail | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a contacté sa belle-soeur Kate Middleton, selon une source royale. Une source proche a déclaré à Us Weekly que Meghan souhaitait contribuer à améliorer l’image publique de la duchesse de Cambridge en collaborant à un projet Netflix. La commentatrice royale de Us Weekly, Molly Mulshine, a déclaré que cette offre aiderait à combattre l’image selon laquelle Kate “ne travaille pas assez dur”.

Cela survient au milieu des spéculations entourant la relation du couple après que Kate n’ait pas été incluse dans l’initiative 40×40 de Meghan pour son anniversaire, alors que la princesse Eugénie l’était.

Le correspondant de Us Weekly, Joe Drake, a expliqué: “Nous avons signalé cette semaine que Kate et Meghan pourraient unir leurs forces pour un projet Netflix.

“C’est intéressant dans la foulée de l’initiative 40×40 qui est sortie pour le 40e anniversaire de Meghan – parce que Kate n’était pas impliquée.

“Elle pourrait toujours l’être, mais elle n’était pas sur cette liste initiale.”

Une source a déclaré à Us Weekly : “Meghan et Kate s’entendent vraiment très bien et ont été en contact plus souvent.

“Meghan lui a parlé de collaborer sur un projet pour Netflix, un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l’énorme impact qu’elle a eu avec sa philanthropie.”

M. Drake a ajouté: “Cela pourrait être bien parce que certaines personnes pensent qu’elle n’a pas travaillé assez dur, et cela pourrait être le rameau d’olivier ultime.”

Mme Mulshine a répondu: “Les gens veulent en savoir plus sur Kate. Il y a toujours une perception parmi les gens qu’elle ne travaille pas parce qu’elle n’est pas très voyante à ce sujet.

M. Drake a accepté, ajoutant: “Il est trop facile de les opposer les uns aux autres.”

La source a ajouté : “Kate est très flattée, et tout est très positif entre eux.”

Ils ont également affirmé que le couple était “plus proche que jamais et travaillait sur leur relation pour le bien de la famille”.

En juin, il a été révélé que la duchesse de Cambridge avait “beaucoup contacté Meghan” depuis la naissance de Lilibet Diana.