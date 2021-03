Meghan Markle veut-elle se présenter à la présidence? Parlons de cette rumeur

Eh bien, il est difficile de regarder le chat Meghan Markle / Oprah Winfrey et de ne pas voir les options potentielles, politiques ou autres. Markle a une façon de communiquer fiable et elle est prête à aborder des sujets de conversation plus vastes et inconfortables. En tant que royale britannique et actrice populaire, elle a des compétences en communication, une expérience de la vie sur la scène mondiale et beaucoup de charisme naturel. Si vous pouvez utiliser Twitter comme indicateur, elle est également appréciée par au moins un pourcentage du grand public. Comme Ronald Reagan, Donald Trump et d’autres l’ont prouvé dans le passé, la reconnaissance de nom peut aider beaucoup dans la politique américaine.