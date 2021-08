Meghan Markle ‘veut que son 40e anniversaire passe inaperçu’ – elle n’en est ‘pas contente’ | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex est la première des soi-disant Fab Four – elle, le prince Harry, le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge – à atteindre 40 ans. Le biographe royal Howard Hodgson a déclaré que Meghan n’aimerait pas avoir 40 ans parce qu’elle aime être séduisante. jeune femme et 40 ans n’est « pas un âge agréable ». Il a fait valoir qu’elle pourrait même vouloir que cette journée passe inaperçue afin que les gens ne comprennent pas son âge.

Pour cette raison, les célébrations peuvent être assez discrètes.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je pense qu’elle n’aimera pas avoir 40 ans.

« À 40 ans, ce n’est pas un âge agréable. Je me souviens avoir 40 ans et ne pas beaucoup aimer ça.

« Alors je ne pense pas qu’elle sera contente de ça, mais ça marquera quelque chose.

“Mais ils doivent faire attention car ils se démoderont assez rapidement s’ils en abusent.”

Lorsqu’on lui a demandé comment le duc et la duchesse de Sussex pourraient marquer cette journée en ligne, M. Hodgson a déclaré: «Je ne suis pas tout à fait sûr qu’elle ne voudrait pas que cette journée passe inaperçue, car alors les gens sauront tous qu’elle a 40 ans.

“Donc, elle aimerait peut-être que cela ne soit pas du tout remarqué et donc cela pourrait être assez discret et je soupçonne que c’est probablement ce qui se passera, ce sera une chose assez discrète.”

Une source proche de la duchesse a déclaré au Daily Mirror la semaine dernière qu’elle avait demandé l’aide d’un célèbre organisateur de soirées, Colin Cowie, pour célébrer ses 40 ans après qu’il lui ait été recommandé par Oprah.

Au lieu d’un repas assis, les clients pourront grignoter sur des «tables de pâturage», avec des aliments et des vins d’origine locale.

L’événement sera conforme aux règles de Covid en Californie après que l’État a assoupli les restrictions.

L’organisateur de fêtes, M. Cowie, a remporté le prix de l’organisateur de mariage et du traiteur numéro 1 de Vogue dans le nord-est des États-Unis en 2018.

Son mantra est : « L’équation de l’étalon-or de service n’est pas 1+1=2. C’est 1+1=3.

« Que pouvez-vous faire pour garder une longueur d’avance ? »

M. Hodgson a déclaré à Express.co.uk que Meghan et Harry avaient créé une “famille royale quasi-séparée” un peu comme le duc et la duchesse de Windsor à la fin des années 30 et dans les années 40 après l’abdication du roi Édouard VIII pour épouser Wallis Simpson.

Il a déclaré qu’ils “essayeront de tirer le meilleur parti de cette journée” et que leurs partenaires commerciaux pourraient les aider à cet égard.

Il a déclaré hier: “Donc, ce qui se passera demain, ce sera comme les Windsors dans les années 30 et 40, diriger une sorte de famille royale quasi-séparée.

“Et la situation est qu’en Amérique, ils seront assis là à essayer de tirer le meilleur parti de ce jour demain comme un jour important et ils auront beaucoup de gens qui les aideront à cet égard parce que Netflix et les éditeurs et toutes sortes de personnes se sont inscrits sur la base qu’ils sont Windsors.

“Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu’un d’autre voudrait être très intéressé par l’un d’eux s’il n’était pas né prince et si elle n’était pas une très jolie femme qui a épousé un prince.”