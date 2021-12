Meghan Markle vise un « travail de rêve » – ​​elle pourrait même devenir la « nouvelle Oprah » | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex, 40 ans, a récemment fait une apparition dans le talk-show de son amie Ellen (63), The Ellen DeGeneres Show, et a parlé de la vie en Californie, d’Archie et de son mari, le prince Harry. Cependant, après son interview, des sources affirment que la mère royale de deux enfants pourrait suivre les traces d’Ellen et devenir elle-même animatrice de talk-show.

Selon une source proche des Sussex, la duchesse a jeté son dévolu sur son nouveau « travail de rêve » qui pourrait voir le royal « renforcer sa popularité et son pouvoir ».

Une source a déclaré au magazine Heat : « Meghan a été rajeunie par toute l’expérience d’Ellen et est rentrée à la maison enthousiasmée par le travail de rêve que ce serait pour elle-même.

« L’idée de choisir qui elle veut interviewer, puis de s’amuser tout en abordant les sujets qui lui tiennent à cœur, commence à vraiment plaire, d’autant plus que cela augmentera sa popularité et son pouvoir à Hollywood.

« D’un point de vue branding et commercial, c’est une évidence, et il y a déjà eu beaucoup d’intérêt de la part des réseaux.

La source a poursuivi: « Si ces dernières années ont appris quelque chose à Meghan, c’est d’avoir confiance en elle et de rester fidèle à ses racines et à ses croyances fondamentales.

«Elle est fière de ses antécédents dans le domaine du divertissement et adore être entourée d’autres célébrités.

« Meghan est fière d’avoir apporté beaucoup de joie et de plaisir dans la vie des gens et elle prévoit de s’appuyer sur cela, il s’agit simplement de déterminer le comment et le quand.

«Mais en ce moment, organiser sa propre émission a beaucoup d’attrait.

«Elle pourrait aller jusqu’au bout avec ça.

« On parle d’elle comme étant la nouvelle Oprah. »