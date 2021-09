Meghan Markle voulait «organiser les choses à sa manière» lors du mariage avec le prince Harry | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry auraient l’intention de retourner au Royaume-Uni pour la première fois ensemble pour présenter la reine à leur fille Lilibet. L’arrière-petite-fille de la reine, dont le nom est un hommage à Son Altesse Royale, est née le 4 juin. Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie depuis qu’ils ont pris la décision sans précédent de se retirer de leurs fonctions royales l’année dernière.

Pourtant, il a été largement rapporté que le couple souhaite retourner sur le sol britannique pour le baptême de Lilibet.

Le fils des Sussex, Archie, a été baptisé à l’âge de deux mois dans la chapelle privée du château de Windsor en juillet 2019.

Le Sun a affirmé que le couple espérait également accueillir le baptême de leur fille à Windsor.

Le départ de Harry et Meghan du cabinet a provoqué une rupture présumée dans la famille royale qui aurait été élargie par l’interview révélatrice de deux heures du couple avec Oprah Winfrey et l’annonce de Harry qu’il allait écrire des mémoires «tout à fait véridiques».

Lire la suite: La blague effrontée de la reine William a l’air «bien rangé» au Chelsea Flower Show

Au moment de leur mariage il y a trois ans, tout semblait optimiste pour le couple, mais il y avait déjà des signes que Meghan avait peut-être voulu faire les choses à ses conditions.

Un documentaire de Channel 5 a affirmé que la duchesse voulait « organiser » les choses « à sa manière » lors de son mariage avec Harry.

Dans ‘Fergie & Meghan: Inconvenient Royals’, l’historienne royale Dr Anna Whitelock a déclaré: “Je pense que tout porte à croire que le mariage de Harry et Meghan a marqué le début de quelque chose de différent.

“Au moins, Meghan voulait organiser les choses à sa manière.”

L’historien royal a ajouté : « Elle était très, très confiante.

“[She was] non seulement confiant dans la relation, mais aussi dans […] ce que serait ce mariage et comment elle pourrait garder un certain contrôle sur son destin.

“Je me souviens avoir pensé que c’était une femme avec un plan.”

Bien que le mariage du couple soit un service religieux anglicane standard, il a également été noté pour son inclusion de la culture afro-américaine.

Le doyen de Windsor David Conner a dirigé le service aux côtés de l’archevêque de Cantorbéry, mais le sermon a été prononcé par Michael Curry qui était l’évêque président de l’Église épiscopale.

Tiwa Adebayo a déclaré: «Pour que Meghan soit une femme de couleur, qu’elle ait une chorale de gospel majoritairement noire, puis qu’elle ait également un ministre noir.

« Bien que cela puisse ne pas sembler politique et ne devrait peut-être pas être considéré comme politique, c’était absolument un choix politique.

“Je pense qu’elle essayait d’envoyer un message très clair qu’elle n’allait pas laisser derrière elle qui elle était.”

M. Curry a prononcé un discours de 14 minutes citant Martin Luther King Jr et soulignant la qualité rédemptrice de l’amour.

M. Curry a déclaré: «Quand l’amour est le chemin, nous laisserons la justice couler comme un puissant ruisseau et la droiture comme un ruisseau qui coule toujours.

« Quand l’amour sera le chemin, la pauvreté deviendra l’histoire.

“Quand l’amour sera le chemin, la Terre sera un sanctuaire.”