Meghan McCain a déclaré que c’était son choix de quitter “The View” – il s’avère que ce n’est pas tout à fait vrai .

Mince. Il semble que nous ne pourrons plus faire l’un de nos rappels les plus fiables. On avait l’habitude de répéter à plusieurs reprises que Meghan McCain déteste peut-être Donald Trump pour des raisons personnelles, mais elle est et restera 100% MAGA. Comme tous les bons MAGA, on dirait que Meghan McCain n’a aucun problème à mentir.

La semaine dernière, elle a dit qu’elle avait pris la décision (très soudainement) de quitter la série fin juillet, qu’elle aimait sa vie à Washington DC et ne voulait pas retourner en studio à New York pour reprendre la série. Trois des autres animateurs ont agi quelque peu surpris et ont souri, chaleureusement, Joy Behar n’a pas pu le gérer et son “look” est devenu viral.

Il s’avère que tout cela est probablement un mensonge. En vérité, les autres hôtes sont essentiellement allés à la direction et ont dit; « Nous ne pouvons plus travailler avec elle. Selon Queerty :

« Tout le monde était à bout de nerfs », a déclaré une source. « Même Whoopi, et elle est la plus froide de toutes. Whoopi ne plaidera jamais pour que quiconque se fasse virer. Elle n’est pas à ce sujet, mais elle a été très claire sur le fait qu’elle ne voulait plus travailler avec Meghan.

Quand tu perds Whoopi…

Plusieurs sources disent que Goldberg, ainsi que Joy Behar et des co-hospitalistes conservateurs à temps partielt Ana Navarro, a déclaré aux producteurs qu’ils ne pouvaient plus travailler avec McCain. Elle était trop toxique et elle faisait de leur vie un enfer.

Sans parler des 14 téléspectateurs qui ont encore regardé l’émission.

« C’est arrivé dès que [new ABC News president] Kim [Godwin] est entré », a déclaré un autre initié. “C’était juste après l’énorme succès de Joy et Meghan [on-air] exploser [in May] où le réseau a convoqué une réunion d’urgence. Ils ont dit à la nouvelle direction : “Nous ne voulons plus travailler avec elle”.

L’explosion s’est produite lors d’une discussion sur Matt Gaetz, lorsque Meghan a dit à Joy d’arrêter de dire aux républicains qui soutenir (comme si cela devait être un appel controversé ou proche) et à ce stade, Behar a souligné que McCain n’a jamais manqué une occasion de dites aux démocrates qui ils devraient soutenir et pourquoi. Il a fait si chaud que The View est passé à la publicité tôt.

Quoi qu’il en soit, Meghan est partie et ce n’est pas parce qu’elle voulait passer plus de temps à Washington avec sa famille en tant que nouvelle maman. C’est parce que le reste des animateurs ne voulait pas partager une émission avec la vieille fille de John McCain.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak