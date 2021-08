Meghan McCain a enfin dit au revoir à “The View” aujourd’hui .

6 août 2021 / Publié par : Allison

Aujourd’hui était le jour tant attendu, le jour promis par les savants d’autrefois, prédit dans les textes anciens, prédit par l’alignement du cosmos : celle de Meghan McCain tout dernier jour en tant que co-hôte sur La vue arrivé aujourd’hui. Après quatre longues années de souffrance pour toutes les personnes impliquées (mais surtout pour toutes celles qui ne s’appellent pas Meghan McCain), Meghan est devenue la raison numéro un de The View pour Whoopi Goldberg pour passer rapidement au commercial. Quelques-uns des proches de Meghan l’ont aidée à l’envoyer dans un dernier épisode inhabituellement léger qui n’a pas éclaté en un énorme combat à l’antenne. Dommage, vraiment. Vous savez, Whoopi aurait adoré passer brusquement à la publicité une dernière fois, pour l’amour du bon vieux temps.

Le mois dernier, Meghan a annoncé que cette saison de The View serait sa dernière, car elle souhaite rester dans la région de DC avec son mari. Ben Domenech et leur fille de presque un an Liberté, au lieu de retourner à New York. Des rumeurs contradictoires alléguaient que Meghan détestait être à The View presque autant que tout le monde détestait l’avoir là-bas, et c’est pourquoi elle partait. Le dernier épisode de Meghan n’était pas aussi gênant que certains épisodes finaux diffusés sur ABC, mais il y avait quand même quelques petits moments de recul.

Le Daily Beast note que l’adieu de Meghan était réservé à la fin de l’émission, qui était préenregistrée. Meghan a été rejointe par les co-animateurs Whoopi, Ensoleillé Hostin, Sara Haines, et Joy Béhar, qui se sentait probablement comme son prénom lorsqu’elle a accroché son micro et s’est souvenue que c’était la dernière fois qu’elle serait contractuellement obligée d’interagir avec Meghan. Les invités du dernier jour de Meghan comprenaient le bon ami de Meghan Le sénateur Kyrsten Sinema, ainsi que la maman de Meghan Cindy McCain. Et dans un message pré-enregistré surprise était le “petit ami” de Meghan, ancien président de la Chambre Paul Ryan. Je m’attendais à une apparition de l’amie très proche de Meghan Argile Aiken, mais peut-être qu’une mention sur The View cette semaine lui a suffi.

Ce ne serait pas un bon départ pour @MeghanMcCain sans un message surprise de l’ancien président de la Chambre @PRyan ! « Vous avez défendu vos principes. Vous avez exprimé votre opinion et vous avez défendu avec passion ce en quoi vous croyez », dit-il. pic.twitter.com/YZJam3Ha99 – La vue (@TheView) 6 août 2021

The View a terminé le dernier épisode de Meghan avec une vidéo hommage de près de six minutes avec des clips pour représenter son temps dans l’émission. S’ils voulaient être précis, ils auraient pu ignorer tout cela et simplement diffuser une publicité de 30 secondes pour le médicament contre la migraine. Et je suis en fait choqué que lorsque vous modifiez toutes les images de Meghan coupant les gens, se battant avec Joy, roulant des yeux et faisant des crises de colère, il leur restait tellement de séquences. Près de six minutes entières !

LES MOMENTS LES PLUS INOUBLIABLES DE MEGHAN : Lors de son dernier jour en tant que co-animatrice, nous revenons sur les quatre années de @MeghanMcCain sur @TheView ! https://t.co/kS1p3Jmn3v pic.twitter.com/m7YdWLQGaY – La vue (@TheView) 6 août 2021

Enfin, Meghan a dit au revoir à tout le monde, a remercié ses co-animateurs, le public, l’équipe et les producteurs de The View, mais ajoute que ce n’est pas au revoir, c’est tellement long, car elle pourrait toujours revenir. Aujourd’hui est une belle journée, Meghan, ne la gâche pas !

En fin de compte, McCain a clôturé sa course tumultueuse de quatre ans sur The View en disant que c’était “honnêtement le meilleur et le pire des moments à tous points de vue sur et en dehors de l’émission”. “Ce fut une expérience vraiment incroyable et libératrice”, a-t-elle poursuivi. « Et je chérirai toujours le temps que j’ai passé avec vous tous. Alors merci à tous du fond du cœur et j’espère que notre producteur exécutif Brian pourra me pardonner d’avoir fait monter sa tension artérielle au cours des quatre dernières années autant que je l’ai probablement fait.

Mais comment le reste de ses anciens co-animateurs ont-ils géré la sortie de Meghan ? Pour cela, nous allons voir Joy, qui lui a fait signe comme un vendeur de Cutco qui a sonné à sa porte.

pas “d’accord au revoir!” pic.twitter.com/Vp7Z6Ok0if – Déjà The View (@dejatheviewpod) 6 août 2021

La vague de Joy était probablement intentionnelle. Elle a veillé à ce qu’une main soit très clairement visible pour le public à la maison, car si elle avait gardé les deux mains cachées, nous aurions tous supposé qu’elles servaient à déboucher une bouteille de champagne pour célébrer.

Photo : Youtube