Meghan McCain a peut-être quitté The View, mais elle n’a pas quitté le monde du divertissement. Deux mois après avoir participé à son dernier débat sur le talk-show de longue date d’ABC, le prochain projet de McCain, le film original à vie Don’t Sweat The Small Stuff: The Kristine Carlson Story, est prévu pour ses débuts le samedi 16 octobre. .

Alors que le film marque son premier grand projet depuis sa sortie de The View, McCain, qui est producteur exécutif, a révélé dans une récente interview avec Entertainment Tonight que le projet lui était venu alors qu’elle était encore à la table de discussion du talk-show. McCain, qui a été co-animatrice de The View pendant quatre ans, a déclaré que c’était « un heureux hasard que ce soit mon premier projet hors de la porte », notant que même si elle aime « la politique et je ferai toujours des choses en politique, » L’un de ses objectifs » est de commencer à créer du contenu ou de faire partie de contenus et de projets où n’importe qui, peu importe votre affiliation politique, peut le consommer « , a-t-elle expliqué. «

Mettant en vedette Heather Locklear dans son retour à la comédie, Don’t Sweat The Small Stuff: The Kristine Carlson Story est basé sur l’histoire de Kristine Carlson, qui a co-écrit une série de livres du même nom avec son mari, le Dr Richard Carlson. Après le décès inattendu de son mari, Carlson trouve sa propre voix et lutte pour reconstruire sa famille après la perte profonde. McCain a déclaré qu’elle avait « toujours été une fan du livre », et après avoir appris qu’il était sur le point d’être transformé en film, elle savait qu’elle voulait être impliquée.

« Cela a toujours résonné en moi. Ma mère l’a lu quand j’étais plus jeune et je me souviens avoir vu le livre, qui a maintenant une sorte de couverture emblématique, sur une table de chevet. Je l’ai redécouvert après la mort de mon père », a-t-elle poursuivi. « Et quand j’ai découvert qu’il y avait une possibilité qu’il devienne un film, j’ai pensé A, incroyable. Je vais le regarder quoi qu’il arrive parce que je suis tellement fan. Et B, c’est quelque chose dont j’aimerais vraiment faire partie. »

McCain, qui a également décroché un poste de chroniqueur sur DailyMail.com, a déclaré que l’histoire de Carlson « en est une que, pour moi, j’ai trouvée très optimiste » et à ce sujet « est très inspirante pour ceux d’entre nous qui luttent toujours contre le deuil, mais qui sont sortir de l’autre côté. » En plus de Locklear, le film met en vedette Jason MacDonald (Vampire Diaries) dans le rôle de Richard, Natashia Bure (Fuller House) dans le rôle de leur fille Jazzy et Emily Rose (Haven) dans le rôle de Briana, la bookeuse de Richard. Ne transpirez pas les petites choses: l’histoire de Kristine Carlson sera diffusée à vie le samedi 16 octobre.