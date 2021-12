Meghan McCain a un conseil potentiellement salvateur pour les nouveaux parents

Meghan McCain partage de bons conseils parentaux. L’ancien co-animateur de The View s’est rendu sur les réseaux sociaux lundi pour documenter le dernier jalon de sa fille Liberty Sage, profitant de l’occasion pour diffuser « certains des meilleurs conseils » qu’elle et son mari Ben Domenech ont reçus alors qu’ils se lançaient dans le voyage de la parentalité: cours de natation .

McCain a parlé de l’importance des cours de natation pour les jeunes alors qu’elle partageait une adorable vidéo de sa fille flottant dans une piscine pendant l’un de ses propres cours. McCain a expliqué qu’elle et son mari « ont commencé Liberty dans les cours de natation à l’âge de 3 mois », et que la petite a terminé son entraînement de natation de survie au cours de l’été et qu’elle est maintenant « sur la technique et le développement ». McCain, qui a admis qu’elle n’était généralement pas du genre à pousser les conseils parentaux, a poursuivi en disant que commencer Liberty dans les cours de natation le plus tôt possible « était l’un des meilleurs conseils que nous ayons jamais reçus ».

« Je suis si fière d’elle et si reconnaissante envers son incroyable entraîneur », a écrit McCain, qui a également déclaré qu’enseigner plusieurs langues à sa fille dès son plus jeune âge était un bon conseil parental. « Je n’aime pas donner des conseils aux parents, mais cela a été une expérience tellement incroyable et je recommande si vous êtes une famille qui passe du temps autour de l’eau à commencer les cours de natation le plus tôt possible pour des raisons de sécurité. Je ne saurais trop recommander ISR ! «

Ce n’est pas la première fois que McCain parle des cours de natation de sa fille. En juin, l’ancienne de The View a partagé une photo alors qu’elle emmenait la petite Liberty, alors âgée de 8 mois, à ses cours de natation. Sur l’adorable photo, Liberty était vêtue d’un maillot de bain violet et bleu sarcelle et tenue dans les bras de sa mère, avec McCain sous-titrant le doux message, « Emmener ma sirène à des cours de natation aujourd’hui. »

McCain a accueilli Liberty avec son mari en septembre 2020, partageant une publication Instagram peu de temps après la naissance de Liberty selon laquelle la maternité s’apparente à une « euphorie ». Elle a écrit: « Tous les clichés se sont réalisés et ont dépassé bien au-delà de mes attentes les plus folles ~ c’est de loin la meilleure chose que j’aie jamais faite de toute ma vie et je suis complètement en admiration devant notre fille. » Moins d’un an après que Liberty ait rejoint la famille, McCain a annoncé qu’elle quitterait The View, attribuant en partie sa décision de quitter le talk-show après quatre ans à un désir de passer plus de temps avec sa famille à DC