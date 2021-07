Meghan McCain annonce qu’elle quitte la vue ⋆ 10z viral

Si vous pouvez le croire, il semble que The View sera bientôt encore plus une chambre d’écho libérale. Après que des rumeurs aient fuité pendant la nuit, la co-animatrice Meghan McCain a confirmé aujourd’hui qu’après quatre ans, elle quittait la série à la fin de la saison.

L’émission de jeudi s’est ouverte avec l’annonce de McCain. « Alors je – je vais juste déchirer le pansement. Je suis ici pour vous dire à tous, mes merveilleux co-animateurs et les téléspectateurs à la maison que ce sera ma dernière saison ici à The View. Je serai ici jusqu’à la fin du mois de juillet pour terminer la saison avec vous tous, ce dont je suis reconnaissante », a-t-elle commencé avant d’expliquer qu’elle partait afin qu’elle puisse être plus proche de sa famille à Washington DC, après avoir eu sa fille pour la dernière fois. année : « J’ai juste cette vie vraiment merveilleuse ici que j’ai finalement eu l’impression que je ne voulais pas partir », a-t-elle déclaré.

Mais selon Page Six, McCain en avait peut-être marre de se disputer avec ses co-animateurs de gauche. La seule conservatrice n’a jamais hésité à partager son opinion et elle s’est souvent heurtée à Joy Behar, co-animatrice libérale tout aussi franche. Selon une source de Disney, “ABC l’a suppliée de rester [and] elle a dit ‘Non, j’ai fini ! Je ne reste plus » et « Elle en a juste assez. Elle n’en a plus besoin, elle n’en a vraiment plus besoin.

Il y a près de deux ans, les médias avaient rapporté que McCain était prêt à quitter la série. À l’époque, des sources « proches de McCain » auraient révélé qu’elle envisageait d’arrêter parce qu’elle se sentait « comme un animal en cage ». Pourtant, McCain a duré beaucoup plus longtemps que ses prédécesseurs conservateurs précédents, Jedediah Bila et Candace Cameron Bure.

Contrairement à la plupart des spectacles cependant, le segment d’aujourd’hui était cordial et professionnel. McCain a remercié ses co-animateurs, les producteurs d’émissions et le réseau ABC, avant que ses co-animateurs ne complimentent McCain pour sa “dureté”, son “pas de flocon de neige” et “un adversaire vraiment redoutable”.

McCain a fortement critiqué les médias lors de l’émission, ce qui a souvent agacé ses co-animateurs.

En février, elle a riposté contre ses co-animateurs et l’agenda des médias a conduit les points de discussion selon lesquels les républicains étaient un parti de la violence :

Si c’est la vérité, alors le Parti démocrate est le parti du socialisme et de l’avortement tardif et annule la culture et aucune responsabilité ou ramification pour aucune de vos actions. Et vous pouvez brûler des villes comme Kenosha et c’est bien et il n’y a pas de ramifications. Ce sont des platitudes à grands traits. Je ne crois pas non plus que ce soit vrai.

Et malgré l’amitié de sa famille avec les Bidens, McCain n’a pas eu peur de critiquer les médias pour avoir donné un laissez-passer au président démocrate. Lors d’une apparition le 13 mai, elle a critiqué la « stratégie » des médias consistant à ignorer tout ce qui se passe sous la direction du président Biden :

Une stratégie ne se concentre pas sur quoi que ce soit que l’administration Biden fait en ce moment qui mène ce pays à la crise. Il y a une crise à la frontière. Les taux d’inflation sont très élevés. Le Moyen-Orient est en feu. Le chômage est fou. Et beaucoup d’Américains ne savent pas comment obtenir de l’essence dans la voiture. Ce sont de vrais problèmes. C’est comme les années 70 encore une fois. Je pense donc qu’il existe une stratégie selon laquelle les médias ne veulent pas se concentrer sur quoi que ce soit de mal qui se passe dans l’administration Biden. J’implore tous ceux qui travaillent dans l’industrie, ce n’est pas parce que Trump était si mauvais que c’est bon.

Cette saison se terminera cet été, mais aucune annonce n’a encore été faite par ABC sur qui prendra sa place.

Skittles et Dove parrainent The View, contactez-les sur la page de riposte des conservateurs ici.