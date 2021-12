Alec Baldwin a donné une interview controversée le mercredi 1er décembre sur la fusillade accidentelle qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza lors de la production du film Rust en octobre. L’interview a été diffusée sur ABC, et Baldwin a déclaré à George Stephanopoulos d’ABC News qu’il n’avait « aucune idée » de la façon dont une balle réelle s’était retrouvée dans l’arme à feu.

« Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette, jamais », a déclaré Baldwin à Stephanopoulos dans un clip ABC News publié mercredi. « Quelqu’un a mis une balle réelle dans une arme à feu, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété. »

Meghan McCain, anciennement de The View d’ABC, a écrit un éditorial pour le Daily Mail claquant l’interview et appelant Baldwin et son ancien réseau pour la façon dont tout cela a été géré. McCain l’a qualifié de « toniquement désagréable et un peu déroutant ».

« Au mieux, une femme innocente, la mère d’un garçon de neuf ans, une épouse et un directeur de la photographie extrêmement talentueux et respecté ont été tués à la suite d’une incompétence et d’une négligence abjectes », a écrit McCain. « Quelque chose qui n’aurait jamais dû, en aucune circonstance, se produire. » McCain, qui a clairement exprimé son amour pour les armes à feu au fil des ans, a également critiqué l’incompétence et la compréhension de la sécurité des armes à feu exposées sur le plateau et dans l’interview.

« Je me sens mal pour Alec Baldwin. Il semblait maniaque et anxieux – donnant des réponses confuses à des questions simples et insistant sur le fait qu’il ne voulait pas se présenter comme une victime », a poursuivi McCain. « Mais il a passé la plupart du temps à parler de sa vie au lieu de se concentrer sur la victime, Halyna Hutchins ou de donner un avis quelconque sur ce qu’il pense devrait être fait différemment pour s’assurer que rien de tel ne se reproduise sur un plateau de tournage. »

« En fin de compte, regarder l’interview m’a mis mal à l’aise, une femme a perdu la vie il y a un peu plus d’un mois, et une enquête est toujours en cours sur comment et pourquoi cela pourrait se produire et la famille de Halyna Hutchins est toujours en deuil », a conclu McCain. « Je dirais qu’ABC devrait savoir mieux et faire mieux, mais cela aurait dû commencer par Alec comprenant des limites respectueuses, quelque chose que nous savons tous qu’il n’a jamais été bon. »