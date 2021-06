Meghan McCain dégoûtée par la blague gay de Joy Behar sur The View ⋆ .

Joy Béhar a fait une blague sexuelle aux dépens du joueur de ligne défensive des Las Vegas Raiders Carl Nassib, le premier joueur actif de la NFL à se révéler gay, puis a tenté plus tard timidement de le reprendre.

Dans l’édition de mardi de The View, les animateurs ont abordé une vidéo Instagram publiée par Nassib vendredi, dans laquelle il a dit à ses abonnés: “Je veux juste prendre un moment pour dire que je suis gay.”

Nassib a précisé qu’il se sentait enfin suffisamment « à l’aise » pour partager son orientation sexuelle avec le public, ajoutant qu’il ferait un don de 100 000 $ à The Trevor Project, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la prévention du suicide et offre une assistance, comme des conseillers formés, aux jeunes LGBTQ+. .

Parlant de Nassib, Behar a demandé Ana Navarro si elle était surprise qu’un joueur de la NFL ait mis autant de temps à devenir gay, ce qui a incité Navarro à noter que la NFL existe depuis 100 ans, ce qui signifie statistiquement qu’il doit y avoir d’autres joueurs qui ne se sentent pas assez à l’aise pour le faire.

« Je sais que les vestiaires sont un endroit très toxique, je me souviens quand [former NBA player] Jason Collins sortit de. Je me souviens quand il y avait un autre joueur de la NFL qui avait été repêché – dont le nom m’échappe bien sûr – est sorti, c’était un cirque médiatique. C’était vraiment un gros problème », a ajouté Navarro, se référant probablement à Michel Sam – un choix de septième ronde des Rams de St. Louis en 2014, qui n’a pas fait partie de l’alignement pour la saison régulière.

Navarro a ensuite applaudi Nassib pour son don au Trevor Project et a ajouté que le joueur de la NFL envoyait un message puissant aux jeunes LGBTQ+, car la communauté a un taux de suicide élevé.

« Il est mignon aussi. Je veux le mettre en place », a plaisanté Navarro.

“Vous savez, Ana, après avoir dit pénétration dans la zone des buts, ils me perdent”, a ensuite déclaré Behar, en lançant une blague sexuelle insensible, qui a fait rire tous les hôtes en plus. Meghan McCain.

En fait, McCain, le conservateur présent dans la salle, était le seul hôte qui ne semblait absolument pas amusé, et même un peu dégoûté.

Behar a ensuite abordé la blague, essayant maladroitement de la reprendre sans s’excuser.

“Cette blague inappropriée que j’ai faite, pour la télévision de jour, grattez-la, faites croire que je ne l’ai jamais dit”, a déclaré Behar avant de passer à la publicité.

Regardez ci-dessus, via ABC.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com