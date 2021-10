Meghan McCain discute d’être une femme conservatrice dans les médias grand public dans une interview exclusive de « Hannity »

Megan McCain a rejoint « Hannity » pour une interview exclusive dans laquelle elle a discuté de son départ de « The View » mardi.

« Je suis juste traumatisé en le regardant. Mec, c’est brutal », a déclaré l’animateur Sean Hannity après avoir visionné des extraits d’échanges entre McCain et les animateurs de « View », Joy Behar et Whoopi Goldberg.

McCain a déclaré que la façon dont elle avait été traitée l’avait amenée à repenser son travail. « Mes quatre années dans une expérience anthropologique dans les médias de gauche étaient terminées. »

En tant que « conservatrice symbolique » de l’émission, McCain a affirmé qu’elle avait été « ciblée » et « traitée différemment » par ses collègues hôtes pour être pro-vie et « pour ne pas avoir voté pour le président [Barack] Obama. »

« Je ne pense pas que les gens qui vont dans des espaces libéraux, qui sont essentiellement tous les autres espaces à l’exception de Fox News … Je ne pense pas que vous devriez être puni pour cela … [but] c’est malheureusement exactement ce qui m’est arrivé. »

« C’est comme un environnement cancéreux », a déclaré Hannity.

« Être une femme conservatrice dans les médias grand public est profondément menaçante. Être une femme qui peut se débrouiller dans une émission comme celle-ci s’est avérée finalement menaçante, alors c’est devenu de plus en plus personnel », a déclaré McCain.

Au fur et à mesure que l’émission a eu plus de succès pendant le mandat de McCain, y compris une victoire aux Emmy, l’hostilité est devenue plus forte et s’est ensuite infiltrée dans les échanges à l’antenne, a-t-elle déclaré.

« En fait, j’avais l’impression que plus j’avais de succès dans ‘The View’ … et plus je pressais les candidats libéraux et les invités libéraux de l’émission, plus ça devenait pire pour moi dans les coulisses. Et puis finalement, ça a commencé à se répandre à l’antenne. » dit McCain.

McCain a noté qu’elle « n’aurait pas survécu émotionnellement … S’il n’y avait pas eu les femmes que j’ai rencontrées à Fox News » alors qu’elle co-animait « Outnumbered ».

« J’avais une fraternité à Fox que j’ai perdue [on] « The View », et je sais à quoi ressemblent les femmes qui soutiennent les femmes parce que je l’avais quand je travaillais chez Fox News. Et maintenant, je sais ce qu’est l’expérience inverse. »

McCain a annoncé en juillet qu’elle quittait « The View » et discute des détails de son départ dans son nouveau livre « Bad Republican ».