Meghan McCain dit au revoir à la vue alors que l’épisode final est diffusé ⋆ 10z viral

Meghan McCain a officiellement quitté son siège sur The View.

La finale de la saison 24 a été diffusée vendredi, ce qui signifiait que c’était la fin de la ligne pour McCain, qui a annoncé sa sortie plus tôt cette année.

“Je ne sais pas quoi dire d’autre, à part merci beaucoup… pour le privilège et l’honneur que cela a été de travailler sur cette série”, a-t-elle déclaré à propos de son passage de quatre saisons.

« Cela a vraiment été incroyable. Il sera référencé dans tout ce que je ferai pour le reste de ma vie. Vous, les femmes, avez été si incroyables de travailler avec vous.

“L’équipe, les producteurs… tout le monde travaille si dur.”

Elle a également remercié le public « de m’avoir donné quatre ans pour donner mon avis et montrer mon point de vue.

“Ce fut une course vraiment folle”, a poursuivi McCain.

«Cela a été le meilleur et le pire des moments à tous égards, sur et en dehors du spectacle. Ce fut une expérience vraiment incroyable et libératrice, et je chérirai toujours le temps que j’ai passé avec vous tous.

“Alors merci à tous, du fond du cœur, et j’espère que notre producteur exécutif Brian [Teta] peut me pardonner d’avoir fait monter sa tension artérielle pendant des années, autant que je l’ai probablement fait.

La mère de Meghan, Cindy McCain, a également fait ses adieux à sa fille avec une apparition virtuelle.

“Je suis tellement fière de Meghan”, a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’elle a fait un travail formidable… Son père serait tellement fier d’elle. Je lui souhaite le meilleur dans tous les efforts qu’elle choisit de faire, mais je suis heureux qu’elle ait choisi un peu de famille plutôt que trop de travail en ce moment.

McCain est une figure controversée de la série depuis son arrivée, mais elle a confirmé qu’elle se séparait de la série le mois dernier.

“Ce n’était pas une décision facile”, a-t-elle déclaré à l’époque.

«Ce spectacle est l’un des privilèges les plus grands, les plus exaltants et les plus merveilleux de toute ma vie. C’est un privilège de travailler aux côtés de diffuseurs aussi forts, brillants, intelligents, incroyables… »

“Vous êtes les femmes les plus talentueuses de toute la télévision, haut la main, et ça a été tellement incroyable de faire ça avec vous.”

