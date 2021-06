Meghan McCain et Whoopi Goldberg ont passionné le débat sur l’explosion de Biden à CNN Reporter [WATCH] 10z viral

Chrissy Teigen est passée d’une lanceuse d’ombres occasionnelle applaudie à une accusation pure et simple de cyberintimidation, par plusieurs parties, plus rapidement qu’une minute à New York. Plus récemment, Michael Costello de Project Runway a allégué que ses rencontres avec elle avaient été si traumatisantes qu’elles le faisaient se sentir suicidaire. Mais le représentant de […] More