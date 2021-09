Meghan McCain fait son retour à la télévision après la sortie brutale de “The View”

Meghan McCain a fait sa première apparition à la télévision depuis son départ de The View dimanche matin avec un arrêt sur Meet the Press de NBC News. L’apparition de McCain a suscité autant de controverse que ses apparitions ultérieures dans The View, en particulier lorsqu’elle a affirmé que le plan Build Back Better du président Joe Biden n’était pas soutenu par la plupart des Américains. En réalité, un récent sondage a révélé qu’une majorité soutient le programme.

McCain, la fille du regretté sénateur John McCain, a fait partie d’un panel avec la rédactrice en chef de Cook Political Report, Amy Walter, la correspondante de NBC News Capitol Hill, Leigh Ann Caldwell, et Eddie Glaude Jr. de l’Université de Princeton. “C’est bien d’avoir un McCain de retour sur Meet the Press”, a déclaré l’animateur Chuck Todd lorsqu’il a présenté McCain. “C’est bien de t’avoir ici.”

McCain a joué le même rôle qu’elle avait dans The View, en tant qu’expert conservateur du panel. À un moment donné, elle a critiqué Biden pour avoir poussé un programme progressiste, même s’il est un président démocrate. “Le président Biden a couru en étant modéré, comme vous l’avez dit. Il a couru et a gagné avec l’aide de centristes indépendants, de républicains fatigués de Trump, et il ne gouverne pas comme un seul”, a déclaré McCain à Todd, note Variety. « L’agenda Build Back Better est l’agenda moderne le plus progressiste de tous les temps, jusqu’à 5 000 milliards de dollars, et il ne fait pas de bons sondages. Je pense donc que je ne comprends pas pourquoi ils doublent quelque chose qui se creuse sondages en ce moment.”

Ce commentaire en particulier a enflammé les médias sociaux, car beaucoup ont noté que McCain était incorrect. Le 21 septembre, Navitagor Research a publié un sondage auprès de près de 1 000 Américains, dont 66% ont manifesté leur soutien au nouveau plan économique de Biden. Le même sondage montre également que 61% des indépendants ont approuvé le plan. Le programme Build Back Better comprend une facture d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars pour réparer et reconstruire l’infrastructure défaillante des États-Unis et une facture de 3 500 milliards de dollars que seuls les démocrates sont susceptibles de soutenir.

L’écrivain d’opinion du Washinton Post, Jennifer Rubin, faisait partie de ceux qui ont critiqué Meet the Press pour avoir inclus McCain. « .[t] c’est faux. C’est bien le sondage. Pourquoi la laisser venir mentir?” Rubin a écrit en réponse aux commentaires de McCain sur le projet de loi de Biden. “C’est un très bon exemple des médias qui élèvent les mensonges et la désinformation, grâce à Chuck Todd qui a de mauvais antécédents sur ce front, ” a écrit la journaliste Soledad O’Brien. ” Cette déclaration de Mme McCain est un mensonge ? Pourquoi le répéter et lui donner des jambes ?”

McCain a ensuite répondu au tweet de Rubin mais n’a pas partagé les sondages auxquels elle faisait référence sur Meet the Press. “Joe Biden EST son programme. Un sondage des présidents signifie quelque chose – que le peuple américain n’est pas satisfait de la façon dont il gouverne ou de son programme”, a écrit McCain. “De plus, si le plan des démocrates est d’acheter les électeurs américains, ils feraient mieux de trouver une solution à l’inflation qui augmente les prix pour tout le monde.”