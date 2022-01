Meghan McCain réagit aux critiques qui sont « déclenchées par mon corps »

Meghan McCain en a marre !

L’ancienne animatrice de The View s’est rendue sur Twitter mercredi 5 janvier pour dénoncer ceux qui parlent négativement de son apparence physique.

« Cela continue d’être bizarre pour moi tant d’experts et de comédiens avec de grandes plateformes sont tellement déclenchés par mon corps et passent tellement de temps et d’énergie à en parler », a-t-elle écrit.

La fille de 37 ans de John McCain n’a appelé personne ni aucun incident en particulier, mais a déclaré que le problème venait de « plusieurs personnes ».

« Les adolescentes se tuent littéralement à cause de notre culture toxique envers le corps des femmes », a-t-elle ajouté.

McCain a reçu de nombreux tweets de soutien de la part de ceux qui ont convenu que la honte corporelle devrait toujours être interdite.

« Passer ne serait-ce qu’une seconde à parler de votre corps est un non-sens complet de leur part », a répondu un utilisateur. « Vous avez tout à fait raison. Les troubles de l’alimentation sont endémiques chez les jeunes filles et la pression pour être parfaites et elles n’ont pas le droit d’ajouter à ce problème. »