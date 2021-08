Meghan McCain rejoindra-t-elle « Danse avec les stars » après sa sortie de « The View » ?

Meghan McCain rejoint-elle Danse avec les stars ? Après que l’expert politique ait quitté The View plus tôt ce mois-ci, certains fans de DWTS se demandent si elle pourrait faire partie de la programmation des célébrités pour la 30e saison du concours de danse maintenant qu’elle a plus de temps libre. Cela, plus un rapport du National Enquirer affirmant que l’animatrice de l’émission – et la productrice – Tyra Banks veut que McCain soit dans l’émission.

Bien que la source de l’Enquirer ait déclaré que Banks souhaite que McCain dans l’émission “équilibre” le spectre politique dans la programmation – et ajoute une certaine controverse – il est important de se rappeler qu’il n’y a aucune autre preuve publique soutenant la théorie selon laquelle McCain peut apparaître sur le spectacle. Bien que ce ne soit pas hors du domaine des possibilités – les fans se souviendront que DWTS n’a pas peur de se détourner des personnalités du paratonnerre comme les précédents concurrents Sean Spicer et Carole Baskin – il ne semble pas que McCain participera à la saison 30 de DWTS.

Une autre raison possible indiquant que le rapport de l’Enquirer est incorrect est le fait qu’en expliquant sa décision de quitter The View après près de quatre ans, McCain a déclaré qu’elle voulait passer plus de temps à Washington, DC avec sa famille, qui comprend sa fille nouveau-née. Si elle acceptait une offre d’ABC, elle devrait rester à Los Angeles pendant une période prolongée, en fonction de la durée pendant laquelle elle resterait dans la compétition.

Aucun concurrent n’a encore été annoncé pour la 30e saison de Dancing With the Stars, bien que la juge Carrie Ann Inaba ait confirmé en juillet qu’elle reviendrait. Elle a posté une photo promotionnelle de l’émission sur Instagram, écrivant dans sa légende : “Apportez la salle de bal. [DWTS] revient à ABC le 20 septembre à 8/7c ! Je serai là! Allez-vous? Qui est prêt pour notre 30e saison ?”

Inaba est un incontournable des émissions depuis sa création, mais on craignait qu’elle ne revienne pas après avoir pris un congé du talk-show de jour de CBS The Talk en avril. Elle a expliqué à l’époque qu’elle se concentrait sur sa santé. La femme de 53 ans, qui souffre de plusieurs maladies chroniques, a déclaré dans une vidéo que “la santé est le cadeau le plus précieux que nous ayons” et qu’elle doit “prendre soin du mien”.

Banks, qui a remplacé les hôtes de longue date Tom Bergeron et Erin Andrews en tant qu’hôte l’an dernier, a déclaré qu’elle espérait revoir Inaba à la table des juges. “Elle était là bien avant moi. Alors je vais la supplier: ‘S’il te plaît, bébé, s’il te plaît! Tu vas être là, non?” a-t-elle confié à Entertainment Tonight.

La saison 30 de Danse avec les stars sera diffusée le lundi 20 septembre sur ABC. Bien qu’il n’y ait eu aucune célébrité confirmée dans la programmation, restez à l’écoute de PopCulture.com pour les mises à jour.