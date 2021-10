Meghan McCain révèle le commentaire de Joy Behar qui l’a poussée à quitter « The View »

Quelques mois seulement après sa sortie très discutée de The View, Meghan McCain s’ouvre sur le moment où elle a su qu’il était temps de quitter la table des Hot Topics pour de bon. L’ancienne co-animatrice a annoncé en juillet qu’elle quitterait l’émission la plus regardée à la télévision en journée pour passer plus de temps avec sa famille à Washington, DC, mais il s’avère que le moment qui a scellé l’accord était une dispute à l’antenne avec Joy Behar, co-animatrice de McCain.

Réfléchissant à sa relation précoce avec Behar au cours de ses premiers mois sur The View dans une nouvelle interview avec Variety, McCain a déclaré « qu’il y avait des moments où Joy et moi avions une excellente relation », car ils avaient « des choses fondamentales qui sont similaires. Nous sommes tous les deux forts. Nous étions tous les deux impassibles. » McCain a déclaré qu’elle « a trouvé beaucoup de synergie entre nous en tant que femmes ». Cependant, leur relation a rapidement pris une tournure, et ces querelles à l’antenne sont devenues plus fréquentes et plus enflammées, McCain indiquant que le début de la pandémie de COVID-19 a marqué ce changement, car « il est plus facile de résoudre les problèmes en personne », quelque chose les co-animateurs n’ont pas pu le faire car ils ont temporairement filmé depuis chez eux. Mais c’est une discussion en particulier qui a cimenté la décision de McCain de quitter la série.

Le 5 janvier, son deuxième jour de retour de congé de maternité après la naissance en septembre 2020 de sa fille Liberty, McCain a plaisanté sur le fait que Behar avait dû la manquer lorsqu’elle était partie. Un Behar stoïque, cependant, ne s’est pas retenu lorsqu’elle a dit: « Tu ne m’as pas manqué. Zéro. » Le commentaire, a déclaré McCain, l’a laissée en larmes et a marqué « le jour où j’ai décidé » qu’elle quitterait The View.

« J’avais de l’anxiété post-partum. Quand j’étais de retour, j’étais vraiment nerveuse. C’était comme recommencer la télé. Je me sentais instable. J’essayais de faire une blague, ‘Tu m’as tellement manqué.’ Si vous regardez le clip, sa réaction est très vive. Je ne peux pas expliquer ce qu’elle a ressenti », se souvient-elle. « Les gens dans la pièce avec moi dans le bureau de DC, il y avait un ingénieur du son et les coiffeurs et maquilleurs. La femme du son avait l’air choquée par ce qu’elle avait vu. »

McCain a déclaré que le commentaire de Behar l’avait secouée et qu’après l’émission, elle « est retournée dans mon bureau et j’ai eu une crise de panique ». McCain était « tellement bouleversée » qu’elle « ne pouvait pas arrêter de pleurer » et « a vomi dans la poubelle ». Elle a dit qu’elle était plus inquiète du récit qui découlerait de la remarque – « » Je reviens d’un congé de maternité et personne ne m’a manqué. » Je savais que ça allait être partout. J’étais tellement confuse, parce que les femmes qui ont des bébés devraient être traitées avec respect lorsqu’elles reviennent au travail. «

Bien que McCain ait demandé des excuses à la fois au producteur exécutif de la série et au producteur de Behar, « ils ont dit qu’elle ne le ferait pas ». Ce n’est que six mois plus tard que McCain a annoncé en direct qu’elle quitterait The View, déclarant à l’époque qu’elle partait afin de passer plus de temps avec sa famille. Elle est apparue pour la dernière fois dans le talk-show en août et a depuis occupé un poste de chroniqueuse sur DailyMail.com et également de productrice exécutive du film original à vie Don’t Sweat The Small Stuff: The Kristine Carlson Story.