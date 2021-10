Meghan McCain révèle qu’elle a fait une fausse couche après la « pire interview que j’ai jamais faite »

Meghan McCain révèle dans son nouveau mémoire audio Bad Republican qu’elle a fait une fausse couche le lendemain de « la pire interview » qu’elle ait jamais faite sur Late Night With Seth Meyers. Au cours du segment 2019, Meyers interroge The View alun sur son association des anciens tweets de la membre du Congrès Ilhan Omar sur Israël avec la fusillade de la synagogue Chabad of Poway à San Diego en avril 2019.

Avec Meyers soulignant qu’Omar s’était déjà excusé pour ses tweets au moment où McCain les utilisait dans sa rhétorique et demandant à toutes les personnes impliquées de faire plus « attention » à leur langage, McCain a l’air troublée pendant l’interview, qu’elle a qualifiée de « désastre » pour Divertissement ce soir. Dans les mémoires, McCain raconte le moment qui a fait la une des journaux avec la mauvaise nouvelle qu’elle a reçue le lendemain au sujet de sa grossesse.

« Essayer de gérer, comme, ce chaos et cet énorme scandale dans ma vie professionnelle avec ce chaos et, vous savez, une douleur intense et, vous savez, juste une douleur physique dans ma vie personnelle, c’était comme le plus proche que je sois jamais venu à être, comme, je ne sais plus ce que je veux faire parce que tout cela est tellement accablant », écrit-elle dans ses mémoires. À l’époque, McCain a déclaré qu’elle se blâmait pour la fausse couche en raison de « l’expérience chaotique » qu’elle avait eue dans la série.

« Je me disputais à la télévision pour gagner ma vie et je pensais que si peut-être j’avais eu un environnement plus serein ou si j’étais une personne plus calme ou si j’étais plus jeune que cela ne serait pas arrivé », poursuit-elle. « Je sais d’après les conseils médicaux de mes médecins que ce n’est pas vrai. Mais les femmes se blâment pour ce genre de choses qui se produisent. Je ne veux tout simplement pas que les gens se sentent si seuls. Je me suis senti vraiment seul tout au long de l’affaire. «

Malgré le mauvais souvenir de l’interview, la fille de feu le sénateur John McCain a déclaré à ET qu’elle ne voulait pas que les gens « se sentent désolés » pour elle et a noté qu’elle n’avait « aucune mauvaise volonté envers qui que ce soit, y compris Seth Meyers ». Elle a poursuivi: « Je passe à autre chose, je pardonne et j’oublie, mais je pense que dans cette situation spécifique, je voulais juste que les femmes sachent si elles traversent le chaos dans d’autres éléments de leur vie lorsqu’elles traversent un chaos personnel ou physique, que ça va. J’y suis allé et ça s’est bien passé, fondamentalement. Parfois, ce n’est pas le cas. »

À la suite de l’interview de 2019, le mari de McCain, Ben Domenech, a dénoncé Meyers dans une série de tweets, le qualifiant de « cocu », de « trou monumental » et de « morceau sans talent », supprimant plus tard les messages et s’excusant. pour « tweet de rage ».