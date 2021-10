Meghan McCain révèle un moment émouvant dans les coulisses après le retour de Joy Behar Jab après son congé de maternité

Le passage de quatre ans de Meghan McCain sur The View a été rempli de nombreux moments très médiatisés, la plupart entourant ses discussions animées avec Joy Behar. Les deux anciens co-animateurs se sont souvent battus à la table des sujets chauds, mais c’est une querelle de janvier avec Behar qui a laissé McCain « submergé » d’émotion dans les coulisses.

Six mois après sa sortie de The View, et alors qu’elle continuait à se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles, McCain a réfléchi à ce moment dans une récente interview avec Variety avant la sortie de ses nouveaux mémoires, Bad Republican. Après avoir donné naissance à sa fille Liberty, McCain est revenue à son poste de co-animatrice du talk-show du matin en janvier. McCain a expliqué qu’à l’époque, elle souffrait d' »anxiété post-partum » et qu’elle était « vraiment nerveuse » lorsqu’elle est revenue sur le plateau du talk-show, car « c’était comme recommencer la télévision. Je me sentais instable ». C’est alors qu’elle tentait de « faire une blague » avec Behar deux jours après son retour dans la série, en lui disant : « » Tu m’as tellement manqué « , que le jab douloureux est venu, Behar répondant : » Je n’ai pas tu me manques. Zéro. »

En repensant à ce moment, McCain a déclaré: « Si vous regardez le clip, sa réaction est très vive. Je ne peux pas expliquer ce que cela a ressenti. » L’ancien co-animateur a déclaré que même d’autres sur le plateau ce jour-là semblaient être déconcertés par le commentaire de Behar, McCain se rappelant que « la femme du son avait l’air choquée par ce qu’elle avait vu ». Alors que McCain a pu « retourner à l’antenne » et que l’invité Dr Sanjay Gupta « a fait tout son possible pour être gentil avec moi », elle a dit qu’elle ne pouvait pas retenir ses émotions après le spectacle lorsqu’elle s’est retirée pour l’intimité de son bureau.

« Après le spectacle, je suis retourné à mon bureau et j’ai eu une crise de panique. Je n’arrêtais pas de pleurer, et je ne pleure pas toujours. Je n’arrivais pas à me ressaisir. J’ai vomi dans la poubelle. J’étais tellement vaincu », se souvient-elle. « Ceci est mon récit – ‘Je reviens d’un congé de maternité et personne ne m’a manqué.’ Je savais que ça allait être partout. J’étais tellement confuse, parce que les femmes qui ont des bébés devraient être traitées avec respect lorsqu’elles reviennent au travail. «

McCain a déclaré qu’à la suite de l’incident, qui a suscité de nombreux discours en ligne parmi les téléspectateurs, elle « a demandé des excuses à notre producteur exécutif et à son producteur », mais ils « ont dit qu’elle ne le ferait pas. Je ne sais pas si « je ne vous a pas manqué. Zéro. » lui ont-ils demandé. » Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que Behar était peut-être si en colère contre elle, McCain a répondu : « Je ne sais pas. Elle m’a peut-être détesté. » McCain a également révélé que c’était cet incident qui l’avait incitée à quitter The View. Behar n’a pas répondu aux commentaires de McCain sur sa remarque.