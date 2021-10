Meghan McCain se plaint de la représentation de SNL, dit qu’elle n’est pas une « princesse intitulée »

Il y a quelques mois, Meghan McCain a quitté The View pour un poste beaucoup plus bas au Daily Mail. Mais elle a récemment enregistré et livre audio, alors elle est maintenant partout dans les médias conservateurs pour en faire la promotion.

Rolling Stone a récemment publié une interview entre McCain et son « meilleur ami » SE Cupp. Dans la pièce, McCain se plaint d’être dépeint comme une princesse autorisée.

Cupp a lancé une balle molle en demandant : « Pourquoi les gens ont-ils cette impression de princesse de vous ? » McCain a répondu: «Je suis très conscient de ce personnage gâté et intitulé reine du népotisme qui existe. En partie, je pense que je n’ai pas toujours réagi de mon mieux à l’antenne sur « The View ». Pour ma défense, personne d’autre non plus, tout le monde me regarde le plus mal réagir et en profite au maximum. Je pense que les parodies de Saturday Night Live ont en partie cette façon de devenir réalité. »

Je ne suis pas censé être sur Twitter à cause d’une interruption MAIS ce sketch est hilarant, et être parodié par @SNL est un immense honneur de la culture pop. – Signé, votre ancien stagiaire et « la princesse de l’Arizona » 😜🌵 https://t.co/HUtON4Xi3V – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 14 avril 2019

L’animateur conservateur a poursuivi: «J’ai l’impression d’avoir un sens de l’humour assez sain. Mais je pense que si les gens savaient ce que cela m’a fait mentalement, émotionnellement, le tribut que cela m’a fait, la dépression qui a suivi… juste les spirales sombres. J’ai eu l’impression pendant un moment que je n’étais que la risée du pays.

