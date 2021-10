L’ancienne panéliste de The View, Meghan McCain, est récemment tombée en panne dans une interview en se souvenant d’un moment « humiliant » à l’antenne qui s’est produit avec Whoopi Goldberg. En parlant à Variety de son passage dans l’émission, McCain a expliqué qu’elle et le modérateur de l’émission n’étaient « pas proches, mais chaleureux et amicaux ». Cela a changé, cependant, après un moment tristement célèbre entre les deux femmes qui a laissé McCain se sentir blessé.

« J’ai beaucoup d’amour et d’affection pour elle. Elle a été surprise quand je suis parti. Elle donne une quantité insondable de pouvoir à la télévision, dans la culture. Et à un moment donné, elle ne voulait plus de moi à table. « , a déclaré McCain avec franchise. Elle a ensuite partagé quand elle savait que les choses avaient changé. « Cela a commencé avec le ‘Fille, s’il te plaît, arrête de parler !’ incident », se souvient-elle. « Je me souviens quand c’est arrivé en pleurant presque dans la série. »

« J’avais l’impression d’avoir reçu une gifle », se souvient McCain du moment où Joy Behar a dit : « Tu ne m’as pas manqué » après son congé de maternité. « Rien que personne ne m’ait jamais dit devant la caméra depuis que je donne des interviews depuis que j’ai 22 ans n’a jamais frappé aussi fort. » https://t.co/HgYuvqFRxt pic.twitter.com/KVMyqlwGaJ – Variété (@Variety) 19 octobre 2021

En réfléchissant à l’incident, McCain a déclaré: « Je n’ai jamais voulu la contrarier. Mais je voulais aussi être honnête sur ce que je ressentais à propos de la politique et de mon point de vue, et parfois ces deux choses ne pouvaient pas coexister. À un certain moment, J’ai pris la décision qu’il était plus important d’être honnête que d’être aimé. »

McCain a avoué que le moment la faisait se sentir « horrible », mais a donné à Goldberg le « crédit » pour s’être excusé le lendemain. « Je m’excuserais quand je me suis trompé », a-t-elle poursuivi. « J’ai beaucoup baisé dans cette émission. » À ce stade de la conversation, Variety a noté que McCain a commencé à pleurer et a été submergé par l’émotion. « Je ne sais pas pourquoi je deviens émue à ce sujet », a-t-elle déclaré.

« Une grande partie de cela ressemble à un tel gaspillage », a ajouté McCain. « C’était humiliant pour moi, et je suis une personne sérieuse. J’avais l’impression qu’on me parlait comme si j’étais un enfant et un gosse. Et quand les choses deviennent virales sur Twitter et que les gens écrivent des choses, cela vous impacte vraiment. Je me sentais très seul. »

Enfin, McCain a déclaré qu’elle avait toujours « de l’amour » pour Goldberg. « J’ai senti à un moment donné qu’elle avait cessé de me respecter, et c’était dur », a déclaré la mère de l’un d’eux. « Je ne sais pas pourquoi je pleure autant. J’aurais aimé que les choses soient différentes. Je sais qu’elle a eu ses propres moments sombres. Quand j’étais dans l’émission, elle a failli mourir d’une pneumonie. J’aurais aimé que nous ayons un meilleur leadership cela aurait pu arrêter beaucoup de choses. »