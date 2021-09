Meghan McCain semble faire de l’ombre aux anciens co-animateurs de The View sur la panique liée au COVID-19

Meghan McCain a beaucoup à dire sur ses nouveaux anciens co-animateurs de The View. McCain, qui est nouvelle dans le personnel du Daily Mail, avait beaucoup à dire sur ses deux anciens collègues testés positifs pour COVID-19 le vendredi 24 septembre. Sunny Hostin et Ana Navarro ont été forcés de quitter le plateau quelques instants avant leur tournage. d’interviewer le vice-président Kamala Harris lors d’une entrevue. Joy Behar a révélé que ses collègues avaient un « cas révolutionnaire » de COVID-19. Behar et Sara Haines ont rapidement réfléchi et ont commencé une séance de questions-réponses avec les membres du public jusqu’à ce que les producteurs élaborent un plan.

Quelques heures plus tard, McCain a tweeté: “Faites confiance à votre instinct, les enfants”, avec un GIF émouvant sur les réseaux sociaux mettant en vedette le personnage de Blondie de Clint Eastwood dans le film de 1966 Le bon, la brute et le truand. Les fans ont pris comme une photo que McCain pense qu’elle a pris la meilleure décision de partir pour montrer après quatre ans en tant que co-animatrice.

“Je pense que j’aurais dit ‘si heureux que mes amis de la vue soient vaccinés et bien’, mais ce n’est que moi”, a écrit un fan. Une source a dit en exclusivité à E! News qu’Hostin et Navarro avaient subi un test rapide de suivi immédiatement après avoir été escortés de la table ronde et que les tests étaient revenus négatifs.

La source affirme que leurs tests positifs étaient “complètement inattendus”, laissant les hôtes restants en “mode réaction”, alors que les showrunners “passaient à l’action” pour terminer le spectacle. “Personne ne pouvait croire que cela se passait en direct devant les caméras, avant l’une des plus grandes interviews de la série”, a déclaré la source. “Personne n’a eu le temps de réfléchir à ce que cela pourrait donner à la série, l’idée était que nous devions agir immédiatement et nous assurer que tout le monde est en sécurité.” Hostin et Navarro ont également été “complètement surpris”.

Hostin et Navarro « se portent bien » et se sentent « bien ». Des tests supplémentaires ont été effectués et sont revenus négatifs. “Il est possible qu’il y ait eu un faux positif, mais ils ne le savent pas encore”, a déclaré la source. “Ils doivent tester tout au long du week-end pour le comprendre.”