Meghan McCain s’exprime sur la sortie de ‘The View’ et ce qui a conduit à sa décision

Meghan McCain pense que l’herbe est, en fait, plus verte au Daily Mail, où elle a occupé un poste de chroniqueuse après sa sortie de The View. Dans une récente interview avec Daily Mail TV, la conservatrice controversée a expliqué pourquoi elle avait finalement décidé de s’éloigner de la télévision de jour.

McCain a été prise à plusieurs reprises dans de nombreuses discussions animées au cours de son passage à The View, mettant visiblement en colère d’autres co-animateurs Whoopi Goldberg et Joy Behar ainsi que Sunny Hostin et Sara Haines. Elle a servi dans la série pendant quatre ans avant de décider de changer de lieu, laissant New York (où la série est tournée) pour être avec son mari Ben Domenech et sa fille Liberty à DC à temps plein.

“Quand je pense à l’endroit où je veux que Liberty fasse ses premiers pas et ses premiers mots, j’ai juste cette vie merveilleuse ici que j’ai finalement eu l’impression que je ne voulais pas partir”, a-t-elle partagé, selon Entertainment Tonight. “J’ai quitté New York pendant la pandémie et j’ai en quelque sorte eu une crise existentielle quand mon père [late Arizona Sen. John McCain] décédés. J’ai eu vraiment peur et j’ai vraiment commencé à penser à la vie et à ce que je voulais. Je me sens vraiment bien maintenant et ça ne me manque pas du tout.”

Elle a également ajouté qu’elle avait hâte d’être “complètement censurée” avec sa nouvelle opportunité. “J’aime le changement”, a-t-elle partagé. “J’aime essayer de nouvelles choses. Et, vous savez, l’une des opportunités ici – et je travaille également sur beaucoup d’autres projets – mais surtout au Daily Mail, étant complètement non censuré et travaillant pour une entreprise qui vraiment valorise la vraie liberté d’expression.”

Selon elle, elle a accepté qu’elle aura toujours des gens en désaccord avec elle. “Les gens aiment vraiment se battre avec moi et j’ai accepté le fait que les gens m’aiment et aiment me détester”, a-t-elle déclaré. “Je suis vraiment arrivé à un endroit où je suis à l’aise avec ça.”

Mis à part les arguments et les sentiments tendus, McCain est heureuse d’avoir pu quitter la série à sa manière, a-t-elle déclaré. “J’étais heureuse d’avoir pu prendre la décision et avoir le contrôle de ma propre vie”, a-t-elle déclaré. “Et, vous savez, The View était et est incroyable et m’a tellement donné. Je ne ressens rien de négatif à ce sujet. Mais je suis aussi très fier dans la vie de savoir quand les tenir et quand les plier, comme, Je suis un tel joueur.”