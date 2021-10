Meghan McCain a fait l’actualité ces derniers temps parce qu’elle a un livre à paraître bientôt, Bad Republican, et elle avait des trucs étranges et intitulés à dire hier sur ses représentations sur Saturday Night Live et les interactions avec les autres sur « The View », typique des nouvelles quand quelqu’un sort un livre, rien de plus.

Mais comme nous l’avons signalé plus tôt, Trump ne peut pas entendre le nom McCain et ne pas déclencher une déclaration enragée totalement incompréhensible :

N’est-il pas drôle que Meghan McCain, qui a toujours été une grosse bosse et fondamentalement une vie basse, se plaint maintenant que c’est elle qui a été forcée par les Slobs et les maniaques de la gauche radicale de « The View ». À la demande de plusieurs de ses représentants, j’ai permis à son père de faire concevoir et orchestré par lui le plus long f*néral du monde, même si je n’ai jamais été, pour le moins, un fan.

À sa manière très spéciale, il était le RINO d’un RINO. Malgré son combat contre moi, j’ai largement gagné l’Arizona en 2016 et gagné l’Arizona encore plus en 2020—malheureusement, les compteurs de votes en 2020 étaient bien plus importants que le candidat (voir le rapport déterminant publié mercredi par les auditeurs de l’Arizona !). J’ai depuis découvert que McCain, qui était proche du dernier de sa classe à Annapolis, a envoyé le faux dossier d’escroquerie totalement discrédité au FBI, dans l’espoir d’arrêter le « Trump Train ».

Quoi qu’il en soit, Meghan devrait combattre les communistes au lieu d’expliquer comment ils l’ont rendue « physiquement malade ». Elle devrait se battre contre les Losers of The View comme elle se bat contre de très bons républicains bien intentionnés, et elle se ferait un monde de bien !

Il a en fait évoqué les élections et lui a « gagnant » l’Arizona en 2020, ce qu’il n’a bien sûr pas fait.

Mais Meghan a remporté la réponse, « grandement », en utilisant beaucoup moins de mots :

Merci pour la publicité boomer. Mon nouveau mémoire @audible_com #BadRepublican est maintenant disponible : https://t.co/X2Bzvbr63f https://t.co/wCDR9lVafc – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 22 octobre 2021

Aïe, chaud chaud chaud !