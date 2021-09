Meghan ne se rendra pas au Royaume-Uni « de sitôt » – La duchesse l’a rendu « gênant » avec l’archevêque | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 36 ans, prévoient de présenter Lilibet Diana à la reine plus tard cette année, a rapporté le Sun. Le duc et la duchesse de Sussex auraient demandé au monarque de se réunir pour organiser un baptême pour leur enfant de quatre mois. Mais la commentatrice royale Christina Garibaldi ne pense pas que Meghan se dirige “de sitôt”.

S’exprimant sur le podcast Royally Us de Us Weekly, Mme Garibaldi a déclaré: “Je ne pense pas que Meghan va vraiment s’y rendre de si tôt.

“Je pense qu’ils vont garder tout assez privé.

“Qui sait, ils ont peut-être même fait le baptême parce que nous n’avons vu aucune photo ou Meghan du tout.”

La co-animatrice Molly Mulshine a ajouté : ” Jonathan Sacerdoti a également fait allusion la semaine dernière à leur affirmation selon laquelle leur mariage avait eu lieu trois jours avant le mariage avec l’archevêque de Cantorbéry.

“L’archevêque a dit que cela ne s’était pas produit et il est à la tête de l’Église d’Angleterre.

“Cela rend les choses un peu gênantes, je pense. Venir la faire baptiser dans l’Église d’Angleterre.”

Ses commentaires interviennent après que Meghan a déclaré que personne ne savait que le couple partageait des vœux personnels pour “juste nous deux” avant le jour de leur mariage tant attendu à Windsor le 19 mai 2018.

On pensait qu’il ne pouvait pas s’agir d’une cérémonie légale car il manquait de témoins et de lieu enregistré, et qu’il s’agissait plutôt d’un échange informel de vœux.

“Le mariage légal a eu lieu le samedi. J’ai signé le certificat de mariage, qui est un document légal, et j’aurais commis une infraction pénale grave si je l’avais signé en sachant qu’il était faux.”

Au cours de l’interview, Meghan a déclaré à Winfrey : “Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés.

“Personne ne le sait, mais nous avons appelé l’archevêque et nous avons juste dit : ‘Regardez, cette chose, ce spectacle, c’est pour le monde, mais nous voulons notre union entre nous’.”

Elle a déclaré que les vœux qu’ils ont formulés ne sont “que nous deux dans notre arrière-cour avec l’archevêque de Cantorbéry”.

Harry et Meghan ont tous deux déclaré que c’était “juste nous trois”.