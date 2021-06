Meghan n’est pas le problème, Harry l’est ! Le public a dit d’arrêter de blâmer la duchesse pour des erreurs communes | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale en janvier dernier et dans les mois qui ont suivi, ils ont décidé de se faire une nouvelle maison en Californie. Cette année, le couple a fait plusieurs apparitions à la télévision, ce qui les a vus discuter ouvertement de leur temps en tant que membres de la famille royale et critiquer le fonctionnement de la société. Les attaques publiques contre la reine et le reste de la famille royale ont été fortement condamnées au Royaume-Uni, beaucoup rejetant la faute sur la porte de Meghan.

Cependant, un commentateur a cherché à rappeler au public britannique que Meghan ne peut pas être responsable de l’ensemble de la décision commune des Sussex.

Karren Brady, un dirigeant d’entreprise britannique et personnalité de la télévision, a déclaré que leurs récentes attaques publiques ne pouvaient pas être imputées uniquement à la duchesse.

Écrivant dans une chronique pour The Sun, elle a déclaré: “Nous, le public, devrions peut-être arrêter de blâmer Meghan pour tout cela.

“Il est facile de voir en elle le problème plutôt que le prince Harry.”

Elle a ajouté: “Ce ne peut pas être simplement Meghan qui conçoit tout ce drame.

“Harry était clairement une âme endommagée quand ils se sont rencontrés et elle l’a aidé de plusieurs manières, notamment en aidant à créer sa propre famille.”

L’ardent défenseur des droits des femmes a déclaré que des parallèles peuvent être établis avec la critique de Carrie Johnson, l’épouse du Premier ministre, et montre que les gens sont prompts à pointer du doigt la femme plutôt que le mari.

Mme Brady a ajouté: “Tout comme les nombreuses critiques adressées à l’épouse du Premier ministre Carrie Johnson, dont la principale est qu’elle” s’ingère “, il y a un élément sexiste à blâmer la femme.

“Au lieu de cela, ils ont décidé de détourner un nom très intime pour la femme la plus importante du pays.”

Elle craint que le dévoilement de la statue de Diana le 1er juillet ne soit “un autre épisode de l’émission Harry et Meghan”, mais espère que le couple aura appris des événements récents.

Cela vient après les interviews accablantes du duc et de la duchesse de Sussex.

Au cours de leur entretien révélateur avec Oprah Winfrey, ils ont accusé un royal anonyme de racisme, ont affirmé que Meghan n’était pas soutenue lorsqu’elle se sentait suicidaire et Harry a affirmé que son frère et son père étaient “piégés” au sein de l’institution.

Plus récemment, Harry a publiquement critiqué son éducation royale, qui l’a vu attaquer les styles parentaux du prince Charles et même de la reine et du prince Philip.