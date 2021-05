Meghan parle dans «le style de la reine» lors de sa première apparition depuis Oprah, selon un expert | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex est apparue dans un message vidéo préenregistré dans le cadre du concert Global Citizen VAX Live. Dans le clip, Meghan a parlé de l’impact de la pandémie de Covid sur les femmes. Judi James a déclaré au Sun que la posture et le langage de la duchesse rappelaient tous deux le style du monarque britannique.

L’expert en langage corporel a expliqué: «Avec le banc sur lequel elle était assise, ressemblant étrangement à un bouchon pour son nouveau livre, le langage corporel de Meghan au début était aussi serein et statique que le grand coussin à côté d’elle, mais avec un petit pouce de confort. – un geste de frottement pour suggérer aussi des nerfs intérieurs.

«Son charisme était fleuri et d’apparence maternelle, bas sur la gesticulation passionnée et haut sur les sourires aimables et les bump-ventouses.

“La note royale est également apparue verbalement alors qu’elle était assise, droite et élégante, pour faire référence à ‘Mon mari et moi’ dans le style de la reine, mais ce geste de coupe qu’elle avait également utilisé sur Oprah nous a rappelé son thème sur les filles et les femmes du futur. “

Dimanche dernier, un casting de musiciens étoilés a donné un concert devant plus de 20000 fans au stade SoFi d’Inglewood, en Californie.

Il a été organisé par le groupe d’action Global Citizen afin de collecter des fonds pour l’achat de vaccins pour les populations prioritaires du monde entier.

Meghan et Harry ont tous deux présidé la campagne pour l’extravagance “ VAX Live: Le concert pour réunir le monde ”.

Elle a déclaré: «Mon mari et moi sommes ravis d’accueillir bientôt une fille.

«C’est un sentiment de joie que nous partageons avec des millions d’autres familles à travers le monde.

“Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les jeunes femmes et filles du monde entier qui doivent avoir la capacité et le soutien nécessaires pour nous faire avancer.”