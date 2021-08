Meghan reçoit «le goût de sa propre médecine» avec Thomas Markle Jr | Royale | Nouvelles

in

Le demi-frère de Meghan Markle doit apparaître sur Celebrity Big Brother en Australie, une décision qui, selon un expert royal, serait un “goût de sa propre médecine” pour la duchesse. Selon Sarah Vine, Meghan et le prince Harry ont « tiré profit » de leurs propres relations royales avec des interviews de haut niveau et des accords lucratifs avec Netflix et Spotify.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait de la sympathie pour Meghan, la chroniqueuse du Daily Mail, Sarah Vine, a déclaré: “Non, je pense qu’elle est sur le point de découvrir ce que cela fait d’avoir quelqu’un qui profite de votre famille, ce à quoi la reine a eu affaire pour les 18 derniers mois.

“Elle et Harry ont profité de leur famille royale, en profitant de toutes sortes d’offres Netflix et en donnant des interviews aux gens et en disant des choses horribles.

« C’est un avant-goût de sa propre médecine, je pense.

Meghan Markle et le prince Harry ont signé un accord de 100 millions de livres sterling avec Netflix et Spotify en septembre dernier, pour produire une gamme de contenu pour les plateformes de streaming.

Ils ont également mené une interview de deux heures avec Oprah Winfrey, où ils ont critiqué la famille royale et expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont retirés de leurs rôles de membres de la famille royale.

Les allégations comprenaient le refus de Buckingham Palace de corriger des articles de tabloïd préjudiciables, affirmant que le cabinet avait ignoré les problèmes de santé mentale de Meghan et affirmait qu’un membre senior de la famille royale avait fait une remarque raciste.

Le prince Harry a récemment annoncé qu’il publierait ses mémoires, qui révéleront des détails intimes sur la vie du duc au sein de la famille royale.

Bien que les détails de l’accord sur le livre n’aient pas été précisés, on pense qu’il a reçu une avance de 20 millions de dollars de Penguin Random House pour les ” mémoires littéraires “.

L’autre demi-frère de Meghan Markle, Samantha Markle, a également ouvertement critiqué la duchesse et a mené plusieurs interviews où elle a discuté de leur relation.

Après le mariage royal en 2018, elle a publié un mémoire « Le journal de la sœur de la princesse Pushy ».

Lors de son entretien avec Oprah, Meghan a déclaré qu’elle n’avait pas vu ses demi-frères et sœurs depuis plus d’une décennie et n’avait aucune forme de relation avec eux.

Elle a également une relation difficile avec son père, qui a reçu un paiement pour les photographies mises en scène des paparazzi et s’est retiré d’assister à son mariage.

Thomas Markle a récemment affirmé qu’il intenterait une action en justice afin d’obtenir le droit de visite pour voir ses deux jeunes petits-enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana.

Au cours des trois dernières années, il a parlé à de nombreuses reprises du couple Sussex, les accusant de n’avoir « aucune compassion » et de « rabaisser la monarchie ».