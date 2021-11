La chroniqueuse Dawn Neesom a haussé un sourcil à Meghan Markle, affirmant qu’elle avait « oublié » d’autoriser les assistants à informer les auteurs de sa biographie, Finding Freedom, bien qu’elle ait constamment affirmé qu’elle et le prince Harry n’étaient pas impliqués. Mme Neesom a déclaré qu’il était peu probable qu’une information aussi importante soit oubliée, ajoutant que les gens oublient simplement leurs clés ou leur téléphone car cela peut facilement leur échapper. Mais lorsqu’elle a été contestée par Jeremy Vine lors de son émission sur Channel 5, Mme Neesom a souligné l’interview d’Oprah Winfrey et expliqué comment les affirmations de cette séance avaient été contestées et se sont révélées fausses.

S’exprimant sur Jeremy Vine le 5, Mme Neesom a discuté de la bataille juridique entre Associated Newspapers et Meghan Markle et a partagé son point de vue sur les événements.

Elle a confié à l’émission : « Mais je veux dire, tu sais, Jeremy, tu oublies où tu mets tes clés ou ton téléphone, tu n’oublies pas d’aider à monter un livre… »

M. Vine l’a interrompu et a demandé si Mme Neesom suggérait que l’affirmation de Meghan qu’elle avait oubliée était fausse.

Le commentateur politique a répondu : « Eh bien, c’est le problème…

« Les affirmations de Meghan sont manifestement fausses, ce que nous savons pouvoir le prouver. »

M. Vine s’est demandé si Mme Neesom faisait référence au « royal raciste » qui s’inquiétait du teint du bébé à naître Archie.

Mme Neesom a rappelé la réponse de Buckingham Palace selon laquelle « les souvenirs peuvent varier » et a déclaré qu’il y avait des déclarations contradictoires de Harry et Meghan lorsque les préoccupations ont été soulevées pour la première fois.

Plus tôt dans l’émission, la présentatrice de Times Radio Ayesha Hazarika a exhorté les gens à « se calmer » sur l’histoire alors que Meghan et Harry voient d’autres appels pour retirer leurs titres.

Cependant, de nouveaux témoignages de l’ancien assistant de Meghan, Jason Knauf, ont suggéré que Meghan était prête à ce que la lettre soit divulguée par son père et a donc modifié la langue utilisée.

M. Knauf affirme que Meghan a dit qu’elle voulait utiliser le mot « papa » car il « tirerait la corde sensible » en cas de fuite.

L’ancien assistant a affirmé que Meghan « m’a demandé de revoir le texte de la [Thomas Markle] lettre » qui a ensuite dit « évidemment, tout ce que j’ai rédigé est en comprenant qu’il pourrait être divulgué. »

Meghan s’est également excusée auprès du tribunal après avoir affirmé qu’elle avait oublié d’autoriser le personnel à contre-interroger les informations dans Finding Freedom.

M. Knauf a déclaré au tribunal qu’il avait envoyé un message au prince Harry pour l’informer d’une réunion avec les auteurs de Finding Freedom.

Il dit qu’Harry a répondu: « Je suis tout à fait d’accord pour dire que nous devons pouvoir dire que nous n’avons rien à voir avec cela. De même, leur donner le bon contexte et l’arrière-plan aiderait à faire connaître certaines vérités. »

Associated Newspapers a demandé un procès complet dans son appel et a fait valoir que Meghan avait écrit la lettre à son père « en pensant au public » et « était heureuse que le public la lise si M. Markle la divulguait ».

Dans une interview avec GB News, Thomas Markle a remercié M. Knauf de s’être manifesté et d’avoir défié sa fille et a déclaré qu’il lui achèterait un steak s’ils se rencontraient.