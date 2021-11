Meghan «sait parfaitement bien qu’elle risque la controverse» après que la duchesse se soit à nouveau mélangée à la politique | Royale | Nouvelles

GMB: Ben dit que Meghan Markle était juste «diligente»

La duchesse de Sussex a écrit une lettre au Congrès américain. Dans sa lettre, Meghan a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre un congé payé pour les parents. Dans son plaidoyer en faveur des congés payés, Meghan a déclaré que cela devrait être un « droit national » comme de nombreux autres pays. Elle a contacté des politiciens démocrates et républicains à ce sujet.

Maintenant, à la suite du dernier discours de Meghan, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a affirmé qu’elle savait que toute intervention serait « très médiatisée et controversée ».

Il a déclaré à Express.co.uk: « Meghan a défendu son soutien aux congés familiaux payés, une cause louable s’il en est.

« Elle a en effet, comme elle le prétend, un passé militant.

« Il est important de souligner, comme elle l’a fait, le fait honteux que les États-Unis font partie d’une infime poignée de pays qui n’offrent aucune forme de congé national payé.

Meghan « sait parfaitement qu’elle risque la controverse » (Image : .)

Le prince Harry et Meghan Markle (Image : .)

« Elle a écrit une lettre ouverte à ce sujet et a appelé à froid des politiciens se faisant appeler Meghan, duchesse de Sussex.

« Elle sait parfaitement que toute intervention qu’elle fera dans la vie publique sera très médiatisée et controversée.

« Elle prétend que cette question est humanitaire et devrait être multipartite.

« Cela devrait certainement l’être, mais comme elle le sait bien, il y a d’énormes spéculations quant à savoir si son avenir réside dans la politique et, si oui, quel avenir elle a réellement dans ce domaine et à quel point son attrait pour l’électeur américain est grand. «

LIRE LA SUITE: « Déterminé à ne pas perdre la mère de mes enfants », Harry craint pour Meghan

Le prince Harry et Meghan Markle (Image : .)

La semaine dernière, Meghan a été accusée d’avoir utilisé son titre, la duchesse de Sussex, « hors contexte ».

Un assistant du palais a déclaré au Sunday Times : « En tant que membre de la famille royale, si vous utilisez le titre, cela signifie que vous évitez ce genre de choses.

« Sinon, vous utilisez le titre hors de son contexte et les gens remettront en question votre motivation.

« La famille royale n’a pas son mot à dire dans la politique américaine.

A NE PAS MANQUER

Kate Middleton sera pesée par la reine avant Noël [REVEAL]

La « crédibilité » de Meghan Markle mise en doute lors d’une audience au tribunal [INSIGHT]

Le prince Edward a rejeté le titre du prince William après avoir regardé une comédie romantique [COMMENT]

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

« Faire campagne est important, mais il y a une différence entre faire campagne sur des « problèmes » comme l’environnement et la santé mentale, et s’aligner sur les politiques.

« La duchesse de Sussex n’a pas le droit d’avoir une voix plus puissante [on the issue] que toute autre mère en Amérique.

« Elle ne devrait pas jouer en politique. »

Un autre courtisan a qualifié l’intervention de « scandaleuse ».

Le prince Harry et Meghan Markle (Image : .)

À la suite de la décision du couple de se retirer de la famille royale, on leur a dit de renoncer à leur statut de RHS dans le cadre de leur accord Megxit, mais ils ont été autorisés à conserver leurs titres Sussex.

Cela vient du fait que traditionnellement les membres de la famille royale sont politiquement neutres et ne donnent pas d’opinion publique sur les questions politiques.

Dans son plaidoyer en faveur des congés payés, Meghan a déclaré que cela devrait être un « droit national » comme de nombreux autres pays.

Elle a déclaré: « Les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu’une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques ou à ceux qui vivent dans l’un des rares États où un programme de congé existe.

Le prince Harry et Meghan Markle (Image : .)

« Si nous voulons créer une nouvelle ère de politiques sur la famille d’abord, assurons-nous qu’elle inclue un programme de congés payés solide pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité.

« Je sais à quel point les choses politiquement chargées peuvent devenir et sont devenues.

« Mais il ne s’agit pas de droite ou de gauche, il s’agit de bien ou de mal.

« Il s’agit de mettre les familles au-dessus de la politique.

« Et pour un changement rafraîchissant, c’est quelque chose sur lequel nous semblons tous être d’accord.

« À un moment où tout semble si divisé, que ce soit un objectif commun qui nous unit. »