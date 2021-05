Meghan se moque alors que la photo d’elle avec Kate refait surface avant de rencontrer Harry | Royal | Nouvelles

L’image, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, montre Meghan debout à côté d’un ami et tenant un magazine avec une image principale de la duchesse de Cambridge. Cependant, ce qui a séduit les fans royaux, c’est le fait que l’image a été prise deux ans avant que la duchesse de Sussex ne rencontre son futur mari, le prince Harry. On peut voir la duchesse de Cambridge tenant un exemplaire d’Irish U Magazine et se tient à côté de la rédactrice en chef adjointe Denise Cash.

Le magazine a également un titre indiquant à tort que la duchesse de Cambridge était enceinte de jumeaux.

Maintenant, le présentateur de GB News, Dan Wootton, a publié l’image sur son compte Twitter.

Il s’est moqué de l’image avec un emoji de trois chats ricanants.

Son message a attiré une multitude de ricanements ultérieurs de la part de ses abonnés Twitter qui soutiennent la duchesse de Cambridge et considèrent Meghan comme “au fond étant la fan de Kate”.

Un adepte de Twitter de M. Wootton a déclaré: «Au fond, elle est la fan de Kate.

«Au fond, elle veut être comme elle.

“Quand elle a vu qu’elle ne pouvait pas l’être, elle a perdu le complot.”

Cependant, un partisan de la duchesse de Sussex a répondu et a déclaré: «Pouvons-nous parler de la beauté de Meghan?

Lors de l’entretien avec Oprah, on a demandé à Meghan: «Y avait-il une situation où Kate aurait pu pleurer?

“Ou elle aurait pu pleurer?”

Mais la duchesse de Sussex a répondu: “Non, non. L’inverse s’est produit.

«Et je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, parce que ce fut une semaine vraiment difficile du mariage.

«Et elle était bouleversée par quelque chose, mais elle le possédait, et elle s’est excusée.

«Et elle m’a apporté des fleurs et un mot, s’excusant.

“Et elle a fait ce que je ferais si je savais que j’ai blessé quelqu’un, n’est-ce pas, pour en assumer la responsabilité.”

Une source du Palace faisant référence à cet incident a déclaré: “Kate venait tout juste de donner naissance à son troisième enfant, le prince Louis, et se sentait très émue.”