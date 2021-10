Meghan Trainor a deux toilettes à partager avec son mari. WTF ? Eh oui, la chanteuse a deux toilettes dans sa salle de bain, l’une à côté de l’autre, pour partager ce moment privilégié, vous savez, dès 1 ou 2, avec son mari. Ewwwwww … EWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Meghan Trainor est devenue virale la semaine dernière lorsqu’elle a déclaré lors d’une apparition dans un podcast qu’elle et son mari, l’acteur de Spy Kids Daryl Sabara, avaient deux toilettes dans leur salle de bain pour faire leurs choses ensemble. La chanteuse de 27 ans a expliqué qu’elle et Daryl, 29 ans, pissent ensemble… beaucoup, mais wow, ils ne l’ont fait que deux fois. WTF ? TMI !!!!!!!! Sérieusement, il y a des choses qui restent privées.

D’après DListed, après une telle révélation où tout le monde est resté… WTF ? EWWWW, Meghan a maintenant publié un TikTok se moquant de la situation et a précisé plus tard qu’elle et son SOULMAT n’en ont fait qu’une seule fois et plus jamais. Ok… encore, TROP D’INFORMATIONS !

@meghantrainorPOV : ton mari est au courant que tu as deux toilettes côte à côte ♬ All By Myself – Céline Dion

Dans la vidéo, Meghan est assise sur le trône avec son pantalon baissé. La chanson « All By Myself » de Céline Dion joue et elle regarde tristement les toilettes vides de son mari. « POV : Votre mari en a marre d’apprendre que vous avez deux toilettes l’une à côté de l’autre. » Meghan est également apparue dans The Tonight Show et a montré à Jimmy Fallon une photo de sa double situation. Les toilettes y avaient l’air différentes. Peu importe!

La semaine dernière, lorsque l’histoire a explosé, Meghan s’est rétractée en disant qu’elle et Daryl n’avaient en fait fait 2 ensemble qu’une seule fois, puis a dit « plus jamais ça ».

«Pour clarifier les choses … nous avons fait caca ensemble UNE FOIS et avons ri et avons dit plus jamais … mais il sera avec moi si je vais faire caca parce que nous sommes des ÂMES. Et il me manque vraiment quand je suis loin de lui. Et nous faisons pi ensemble, obvi. «

