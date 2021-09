Meghan Trainor partage une mise à jour sur les plans pour le bébé n ° 2 (et 3!)

“Ma décoration a déjà commencé”, a taquiné Meghan. “J’ai ce thème d’automne sur ma table de décoration. J’ai demandé à Paris Hilton, je me suis dit : ‘Qui décore ta maison à Noël ? Parce que je cherche à embaucher !’ Je veux des trucs dignes d’Instagram pour lui.”

En fin de compte, Meghan remercie sa famille de l’avoir maintenue en tant que star aux multiples talents. “Chaque jour à Top Chef, j’y ai ma famille, mon bébé là-bas, et chaque jour à Clash of the Cover Bands, toute ma bande est avec moi”, a expliqué l’interprète de “All About That Bass”.

Meghan a conclu: “Ils me font littéralement traverser tous les jours et ils m’aident à réaliser à quel point mon travail est amusant et génial au moment où je me sens stressé ou dépassé. J’aime être une mère qui travaille et juste être une reine patronne. Ce podcast que nous ce que je fais n’a pas l’air d’être du travail, c’est une thérapie. »