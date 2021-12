Meghan Trainor relance sa carrière avec la chanson virale ‘Title’

L’interprète de ‘All That Bass’ reprend sa popularité dans les réseaux

La chanteuse américaine Meghan Trainor a sorti le clip de sa chanson « Title », une chanson qui appartient à son premier album studio du même titre paru en 2015, d’où sortent les tubes « All That Bass », « Lips Are Moving » . et la ballade « Like I’m Gonna Lose You ». Et c’est parce que la chanson est devenue virale que la pop star a partagé la vidéo qui n’avait pas eu de sortie officielle.

Le thème de « Title » était un single promotionnel qui devait sortir officiellement avec un clip vidéo, qui a été enregistré le 7 octobre 2014 dans un théâtre du centre-ville de Los Angeles et a été réalisé par Anthony Phan.

Malgré toutes les intentions de lancer le « track » sur le marché, la vidéo n’a jamais été officiellement publiée, et bien qu’elle ait été incluse dans une édition spéciale de son album « Title », elle n’a jamais été disponible aux États-Unis, restant sur le coffre de souvenirs du chanteur.

Trainor fait même la promotion de la chanson sur MTV et dans des apparitions sur le Jingle Ball Tour 2014, et ses tournées « That Bass Tour » et « MTrain Tour ».

Les fans de Meghan peuvent être heureux que la vidéo soit enfin disponible sur sa chaîne YouTube après que la chanson ait gagné en pertinence grâce à sa diffusion virale sur la plateforme TikTok.

Ce nouveau triomphe dans la carrière de Meghan Trainor l’a replacée sur la scène musicale, et c’est celle de la chanteuse qui a connu un grand succès avec son premier album « Title » et un impact plus régulier avec « Thank You », son deuxième album. D’où seules sont sorties les chansons « No » et « Me Too », ses ventes ont commencé à décliner avec ses deux derniers albums « Treat Myself » (2020) et le Noël « A Very Trainor Christmas » (2021), qui sont passés presque inaperçus. pour le grand public.

En comparaison, son premier album a atteint la première place du Billboard 200 et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, se plaçant ainsi comme le huitième album le plus vendu de 2015. Son deuxième ouvrage n’a pas eu autant de chance puisqu’il n’a atteint que le numéro 3 du top , pourtant on estime qu’à ce jour, il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. D’un autre côté, « Treat Myself » a fait ses débuts au numéro 25 du Billboard 200 et son album de Noël « A Very Trainor Christmas » a à peine atteint le 89.

Maintenant, Trainor pourra saisir l’opportunité d’atteindre les nouvelles générations avec sa musique et son talent.

YouTube : https://youtu.be/fD7LIqkKisc