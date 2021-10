Meghan Trainor vient de donner un visuel d’elle et des toilettes côte à côte de son mari

Meghan Trainor donne aux fans un regard rapproché et personnel sur les toilettes côte à côte de son mari Daryl Sabara. Après avoir révélé sa configuration de salle de bain inhabituelle la semaine dernière dans le podcast Why Won’t You Date Me de Nicole Byer, la chanteuse « All About That Bass » s’est adressée à TikTok pour plaisanter sur l’impact des gros titres sur sa relation.

Assise sur l’une des deux toilettes, Trainor a l’air seule alors qu’elle se dirige vers les toilettes vides de Sabara pendant que « All By Myself » de Céline Dion joue. « POV: votre mari est au courant des nouvelles selon lesquelles vous avez deux toilettes côte à côte », a-t-elle légendé le clip. Trainor a décrit la décision d’installer deux toilettes sur le podcast comme un signe qu’elle et l’acteur de Spy Kids sont des âmes sœurs, déclarant à l’époque: « Et nous n’avons fait caca ensemble que deux fois. Nous faisons beaucoup pipi en même temps. »

@megantrainor POV : votre mari est au courant de la nouvelle que vous avez deux toilettes côte à côte Tout seul – Céline Dion

Elle s’est ensuite rendue sur Twitter avec une défense de leur décoration intérieure. « Pour clarifier les choses… nous avons fait caca UNE FOIS ensemble et nous avons ri et dit plus jamais… mais il passera du temps avec moi si je suis [pooping] parce que NOUS ÂMES SOMMES », a-t-elle écrit. « Et il me manque légitimement quand je suis loin de lui. Et on fait pipi ensemble, évidemment. »

Trainor a ensuite abordé le brouhaha lors de l’épisode de mardi de The Tonight Show avec Jimmy Fallon. « Je ne savais pas que ça allait être si grave. C’est pourquoi j’en ai parlé avec désinvolture sur un podcast », a-t-elle déclaré à l’animateur de fin de soirée. « Mais oui, quand nous avons emménagé dans cette nouvelle maison et, vous savez, vous vous levez toute la nuit avec un bébé et vous devez faire pipi et il y a eu tellement de moments où je me suis dit: » Bouge! Je dois y aller .’ Alors, quand nous avons emménagé dans cette nouvelle maison, je me suis dit : « J’ai des toilettes supplémentaires, puis-je les placer l’une à côté de l’autre ? » Et le plombier a ri, et j’ai dit : « Je ne vois pas pourquoi tu ris. Fais-le. Fais-le. » Et ils l’ont fait et c’est la meilleure chose que j’aie jamais faite. »

Quant à savoir si l’histoire qui retient tant l’attention amènera Trainor et Sabara à refaire leur salle de bain de manière plus traditionnelle, l’interprète de « Dear Future Husband » a répondu : « Vous vous attendez à ce que je change ça ? Non ! C’est la meilleure chose à propos de ma maison . Maintenant, c’est vraiment célèbre. »