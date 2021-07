Megyn Kelly a des réflexions franches sur le travail NBC qu’elle a obtenu, puis a été licencié

On ne peut nier à quel point Megyn Kelly était populaire à Fox News à son apogée, à la fois auprès des téléspectateurs conservateurs et des critiques libéraux (pour la plupart, de toute façon). Mais elle était certainement une femme très occupée au cours des années qui ont précédé sa sortie au début de 2017. Non seulement elle avait The Kelly File sur une base hebdomadaire, mais elle était également une correspondante très utilisée sur des tonnes d’autres séries de Fox News, de The Five à Fox and Friends à The Factor. Et c’est sans compter toute la campagne et la couverture électorale tout au long de 2015 et 2016. Il est donc compréhensible qu’elle se soit sentie un peu épuisée et sans suffisamment de temps de qualité à passer avec sa famille.