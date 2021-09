Mehbooba Mufti affirme avoir été assigné à résidence, selon les “fausses allégations de normalité” du gouvernement dévoilées

in

Mehbooba Mufti a déclaré que le gouvernement s’inquiète des droits des Afghans à la suite de la prise de contrôle des talibans, mais refuse la même chose au peuple du Cachemire.

Le chef du PDP et ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire, Mehbooba Mufti, a affirmé mardi qu’il avait été “assigné à résidence” en raison de la “situation loin d’être normale” au Cachemire citée par les autorités. Elle a déclaré que le gouvernement s’inquiète des droits des Afghans à la suite de la prise de contrôle par les talibans, mais refuse la même chose au peuple du Cachemire.

« Le gouvernement indien exprime sa préoccupation pour les droits du peuple afghan, mais nie volontairement la même chose aux Cachemiriens. J’ai été placé en résidence surveillée aujourd’hui car, selon l’administrateur, la situation est loin d’être normale au Cachemire. Cela expose leurs fausses allégations de normalité », a tweeté Mufti.

Le gouvernement indien exprime sa préoccupation pour les droits du peuple afghan, mais nie volontairement la même chose aux Cachemiriens. J’ai été placé en résidence surveillée aujourd’hui car, selon l’administrateur, la situation est loin d’être normale au Cachemire. Cela expose leurs fausses allégations de normalité. pic.twitter.com/m6sR9vEj3S – Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) 7 septembre 2021

