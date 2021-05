Mehcad Brooks de Mortal Kombat confirme que ces gains de Jax sont réels dans un message déchiqueté (et comment il l’a fait)

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Alors que les films de jeux vidéo ont eu une histoire mouvementée dans l’industrie cinématographique, le genre commence enfin à voir une reprise. Des projets comme Détective Pikachu et Sonic the Hedgehog ont été un succès, et le dernier de ces films est Mortal Kombat de Simon McQuoid. L’acteur Mehcad Brooks a joué le combattant emblématique Jax et a confirmé que ses gains sont réels avec un article montrant à quel point il est déchiqueté.