Mehdi Hasan critique le CDC pour le « gâchis » de la messagerie masquée ⋆ 10z viral

MSNBC Mehdi Hassan a critiqué le « gâchis majeur » du CDC sur le port du masque dans une interview mercredi soir avec l’ancien conseiller covid de l’administration Biden Andy Slavitt.

Après que les Centers for Disease Control ont annoncé mardi leurs mandats révisés en matière de masques pour les personnes vaccinées, Hasan a tweeté : « C’était une erreur monumentale du CDC d’avoir abandonné le masquage en mai et certains d’entre nous l’ont dit à l’époque. C’était prévu et prévisible.

Mercredi, dans l’émission Peacock de Hasan, Slavitt a défendu la décision du CDC dans le contexte de la variante Delta provoquant une augmentation des cas de covid à travers le pays.

Cependant, Hasan a demandé : « Doit-il y avoir un meilleur message ?

“Nous sommes un peu dans un brouillard de guerre”, a déclaré Slavitt. “Nous pensions tous il y a quelques mois que cette chose allait dans une direction, maintenant elle va dans une autre.”

Il a ajouté que le CDC sera critiqué de toute façon, pour être trop lent ou trop rapide sur cette décision.

Hasan a fait valoir que le problème remonte à l’annonce du CDC de mai disant que les personnes vaccinées pouvaient se débarrasser de leurs masques :

Je pense que le CDC mérite quelques critiques ici. Cela me semble être un autre gâchis majeur du CDC. L’année dernière, vous vous souvenez bien, le début de la pandémie, ils ont dit de ne pas porter de masques alors que nous savons que nous aurions dû porter des masques à l’époque. Puis, en mai de cette année, ils ont dit qu’il n’était plus nécessaire de porter des masques à l’intérieur si vous êtes complètement vacciné, même si Delta commençait à augmenter ici aux États-Unis. Les cas ont commencé à augmenter. Et maintenant, ils sont de retour à « Oui, portez des masques dans les zones à haute transmission, même si vous êtes vacciné à cause de Delta ». Et je comprends que la science change et que vous regardez de nouvelles études. Mais allez, nous savions en mai du Royaume-Uni – nous savions du Royaume-Uni que Delta était très contagieux, et le CDC n’aurait jamais dû prendre cette décision en mai. Et beaucoup d’épidémiologistes l’ont dit à l’époque.