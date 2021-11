Mehdi Hasan presse Fauci sur la recherche du NIH sur le gain de fonction

MSNBC Mehdi Hassan pressé Dr. Antoine Fauci jeudi soir sur un rapport du 9 septembre de The Intercept qui alléguait que les National Institutes of Health, qu’il supervise, avaient financé la recherche sur le gain de fonction à Wuhan, en Chine, où le coronavirus pourrait être originaire.

Sur la base des documents qu’ils avaient obtenus, The Intercept a rapporté :

… l’Institut de virologie de Wuhan et le Centre universitaire d’expérimentation animale à proximité de Wuhan, ainsi que leur collaborateur, l’Alliance EcoHealth à but non lucratif basée aux États-Unis, se sont engagés intentionnellement dans ce que le gouvernement américain définit comme une « recherche de gain de fonction préoccupante ». rendre les virus plus pathogènes ou transmissibles afin de les étudier, malgré les stipulations d’une agence de financement américaine selon laquelle l’argent ne doit pas être utilisé à cette fin. L’argent de la subvention pour l’expérience controversée est venu de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des National Institutes of Health, dirigé par Anthony Fauci. Le prix décerné à EcoHealth Alliance, un organisme de recherche qui étudie la propagation des virus des animaux aux humains, comprenait des sous-prix à l’Institut de virologie de Wuhan et à l’Université normale de Chine orientale. Le chercheur principal de la subvention est le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, qui a été une voix clé dans la recherche des origines de Covid-19.

« Les études financées par le NIH qui étaient hautement, hautement évaluées par des pairs et jugées très importantes pour comprendre quel est le risque… », a poursuivi Fauci, qui a été interrompu par Hasan après avoir dit « comprendre », bien que Fauci ait répondu: « Maintenant, laissez Je finis parce que personne ne me laisse jamais finir et ils continuent et parlent de ce qu’est le gain de fonction » – un tir apparent sur Sen. Rand Paul (R-KY), qui s’est battu avec Fauci lors des auditions du comité sur le NIH finançant apparemment la recherche sur le gain de fonction à Wuhan.

« Cela a été fait selon des directives très strictes. Puis, tout d’un coup, quelqu’un arrive et dit : « Je n’aime pas vos directives », a déclaré Fauci. «Même s’il a fallu trois ans à la National Academy of Sciences, au NSABB, au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche pour proposer ces garde-fous stricts, qui ont été suivis très attentivement. Puis quelqu’un arrive et dit : « Vous savez, je n’aime pas cette définition et selon ma définition, vous avez fait un « gain de fonction ». »

Hasan, qui a dit qu’il ne voulait pas se disputer avec Fauci au sujet de la définition de la recherche sur le gain de fonction, a demandé au meilleur expert national en maladies infectieuses si les documents obtenus par The Intercept « vous font réfléchir à deux fois sur le financement ou recherches qui ont été faites, que c’est un genre de truc dangereux, potentiellement dangereux. Cela ne pose-t-il pas de questions sur la surveillance ou le financement de ce que vous voulez l’appeler, gain de quel que soit le nom que nous lui donnons ? »

« Si vous voulez me donner quelques secondes pour répondre, je serai heureux de le faire », a déclaré Fauci, ironique. « Et c’est comme ça: le NIH est totalement ouvert que si les gens ont un problème avec les garde-corps qui ont été mis en place par trois ans d’un processus délibératif de bonne foi par des personnes allant de tous les domaines, y compris la National Academy of Sciences, je ‘ Je suis d’accord pour le revoir.

« Si [critics] estimez que ces garde-corps devraient être changés, alors changeons-les. Mais ce que nous voyons maintenant, c’est qu’après trois ans », a-t-il poursuivi, utilisant une analogie entre une limite de vitesse de 40 mph et quelqu’un qui veut qu’elle soit de 30 mph dans laquelle ils accusent ceux d’aller à 40 mph d’enfreindre la loi. Le message de Fauci à ses détracteurs était que lui et le NIH n’avaient pas enfreint la loi.

