Mehran Rowshan s’appuie sur l’état d’esprit des samouraïs pour un mentorat autonome pour les jeunes

Inspiré par la voie du samouraï, depuis quelques années, Mehran Rowshan a développé divers programmes de développement de personnages pour les jeunes; Le mentorat des jeunes, les classes de maître pour les jeunes et le cerveau (entraînement cérébral) en sont trois. Son objectif est d’aider à construire une voie et d’encourager l’avancement significatif du caractère pour la jeune génération, à la fois sur et en dehors du terrain. Cette approche lui a permis de fournir aux joueurs de l’Alliance FC des outils pour maîtriser la prise de décision rationnelle et faire face à toutes les situations dans une perspective de résolution de problèmes.

La recherche montre que s’entraîner dur tout en étant conscient du pire résultat possible, sont deux techniques puissantes pour favoriser le calme. Les samouraïs s’entraînaient sans relâche. Ils croyaient fermement qu’il fallait toujours «être prêt» – pourquoi? La préparation réduit la peur, donc quand les choses deviennent tendues, vous n’avez pas à réfléchir, mais au lieu de cela, vous vous entraînez physiquement et mentalement vous aura préparé à agir intuitivement. Après tout, les samouraïs ont survécu à des scénarios catastrophiques comme des batailles et des guerres. Leur secret? Être préparé.

Et Mehran se consacre à aider les jeunes par le sport et le coaching à suivre leur chemin naturel de A à B avec son programme de mentorat pour les jeunes. En tant que coach dynamique qui évolue constamment avec notre environnement en évolution rapide, Mehran travaille avec des réalités, des scénarios et des systèmes de croyances; tous les aspects qui dictent et influencent la façon dont les gens pensent, ressentent et se comportent. Sa boîte à outils pour créer la transformation, le développement et l’excellence générale combine une formation approfondie et une expérience pratique dans ce domaine.

Ici, Mehran nous en dit plus sur sa vision du mentorat des jeunes à travers le sport, les méthodes qu’il utilise et pourquoi l’écoute est la clé pour se connecter avec les jeunes esprits.

Laisser‘s commencez par le début – quand avez-vous découvert pour la première fois que le mentorat des jeunes était une de vos passions?

J’ai toujours eu un profond intérêt à améliorer les choses; même à 10 ans, je développais quelque chose comme la culture de plantes ou la création de petites structures comme un étang ou un mur à l’intérieur de notre villa.

Une fois que je suis devenu un entraîneur qui interagit avec les jeunes tous les jours, j’étais destiné à devenir un mentor aussi. Voir comment les jeunes garçons et filles développent leur caractère au fil du temps, c’est le plus beau sentiment qu’un entraîneur puisse avoir.

Quelles sont certaines des méthodes et des écoles de pensée que vous utilisez dans votre approche de l’autonomisation et du mentorat des jeunes?

La première étape consiste à définir un jeune mentor parce que la plupart des parents considèrent à tort un jeune mentor comme un conférencier ou un conseiller. Je ne me vois certainement pas non plus. Ma définition d’un jeune mentor est d’avoir un mentor qualifié, compétent et expérimenté présent dans la vie d’un jeune. Un système de soutien en dehors de la famille qui est constamment impliqué en cas de besoin.

Le mentorat n’est pas un trafic à sens unique; c’est un trafic bidirectionnel. Un jeune mentor doit écouter plus qu’il ne parle.

Je commence toujours par établir une relation respectueuse avec le mentoré. Cela ne se produit pas en utilisant des «mots» mais plus à travers mon comportement et mes actions. Les adolescents doivent accepter que votre présence vise à les aider en cas de besoin et que quelles que soient les circonstances, vous ne les jugerez jamais. Sans la confiance du mentoré, vous pouvez être le meilleur conseiller de la ville et ne pas faire de différence dans la vie d’un adolescent.

Voici quelques-unes des choses que je ne fais pas:

Dites-leur quoi penser. Décidez pour eux. Interférer dans leur vie quotidienne ou même dans les mauvaises habitudes qu’ils pourraient avoir.

Au lieu de cela, en deux phrases simples, je les aide:

Apprenez à décider. Devenez plus à l’aise dans des situations inconfortables.

Nous sommes en 2021, une période trépidante avec tout à notre disposition. Pourquoi pensez-vous que le mentorat des jeunes devrait plus que jamais se concentrer et être plus important que jamais?

Les enfants, les adolescents et même les adultes sont exposés à une énorme quantité d’informations chaque jour, de l’école à leurs cercles d’amitié et au monde plus dominant des médias sociaux.

Indépendamment de la façon dont nous essayons en tant que parents, nous ne sommes plus responsables de ce que nos enfants peuvent voir, entendre, lire et apprendre.

L’âge de la censure est révolu et les enfants trouveront toujours un moyen d’accéder à l’information. Sont-ils suffisamment compétents pour traiter des informations ouvertes?

Comment pouvons-nous protéger nos enfants lorsque nous ne sommes pas responsables?

La réponse est de leur apprendre à décider et à traiter les informations qu’ils reçoivent.

Un jeune mentor peut télécharger suffisamment de références de réflexion dans le cerveau d’un enfant pour que la personne puisse prendre la décision logique dans n’importe quelle situation.

Qu’espérez-vous accomplir grâce à votre programme de mentorat pour les jeunes?

L’objectif numéro un est de former des penseurs et des résolveurs de problèmes dès le plus jeune âge.

Nous voyons tous des adultes dans nos vies incapables de faire face aux déceptions et aux échecs. Imaginez simplement s’ils avaient quelqu’un (en dehors de la famille) à un jeune âge qui pourrait les aider à découvrir comment gérer les problèmes.

Les parents embauchent des entraîneurs personnels pour leurs enfants, pourquoi ne pas faire de même pour leur développement cognitif et leur caractère?

D’après votre expérience, quels sont les apprentissages les plus bénéfiques que les enfants et les jeunes adultes peuvent tirer du mentorat et de l’encadrement des jeunes?

Vous seriez surpris de voir combien de fois on m’a demandé de choisir un adolescent dans un programme de mentorat pour les jeunes. «Prendre la meilleure décision logique» par l’adolescent lui-même est tout l’intérêt d’avoir un mentor.

Un autre avantage énorme est d’être suffisamment indépendant pour faire face à leurs défis au lieu d’utiliser les parents comme voie de sortie. L’un des aspects du mentorat pour les jeunes est de responsabiliser les adolescents afin qu’ils transforment les problèmes en opportunités. Des petites tâches aux grandes décisions, un adolescent doit avoir suffisamment de références de réflexion pour devenir un solutionneur de problèmes.

D’un point de vue personnel, qu’est-ce qui vous intéresse dans le coaching et le mentorat, en particulier le travail avec les jeunes?

Faire une différence dans la vie de quelqu’un et avoir un impact plus significatif que vous ne l’auriez jamais imaginé apporte une telle satisfaction interne.

Ces adolescents n’ont aucun lien avec des adultes professionnels prospères en dehors de leur famille. Lorsque vous les encadrez, vous devenez l’ambassadeur d’un futur monde de succès qui est souvent inconnu, compliqué, effrayant et apparemment inaccessible.

Un lien intergénérationnel émerge lorsque vous (40 ans) partagez l’histoire de votre vie avec un adolescent de 13 ans. Quand j’ai commencé le mentorat des jeunes, je l’ai fait à l’aveuglette sans retour sur investissement en tête, mais possibilité de potentiel.

La plupart de mes étudiants restent en contact et sont maintenant des adultes – dans la fin de la vingtaine – qui sont devenus des propriétaires d’entreprise, des entraîneurs sportifs, des athlètes et des enseignants.

Quels sont les problèmes les plus courants portés à votre attention pour le mentorat et l’encadrement des jeunes?

Le mentorat des jeunes est une tâche beaucoup plus difficile que le mentorat d’adultes simplement parce que nous avons affaire à des personnes dont le développement du caractère est encore en cours de formation. Chaque adolescent est différent et a ses idées sur la façon de vivre. Trouver un point de départ pour travailler avec eux est, la plupart du temps, le 1er défi que j’ai.

Souvent, je suis confronté au défi d’éduquer les parents sur différents aspects du mentorat des jeunes.

Un mentor compétent fait ce qui est juste pour le mentoré au lieu de faire ce que les parents attendent.

Nous explique trois raisons pour lesquelles vous feriez un bon choix de mentor pour les jeunes?

Je ne le fais pas pour l’argent. Je peux gagner plus d’argent avec mon temps, mais je considère que c’est une responsabilité morale d’encadrer les jeunes.

Je ne suis pas un entraîneur de manuels. Des années de coaching continu m’ont aidé à développer une approche de mentorat unique. J’ai encadré des centaines d’adolescents; certains d’entre eux sont désormais propriétaires d’entreprise, enseignants et entraîneurs eux-mêmes.

Malgré mon expertise, je me considère comme une étudiante à vie. L’apprentissage ne s’arrête jamais.

Pour les parents et les pairs qui souhaitent inscrire leur enfant au mentorat ou à l’encadrement des jeunes, mais ne‘Vous ne savez pas par où commencer, expliquez dans vos propres mots comment ils peuvent aborder la conversation?

Il est important de dire que je ne suis ni thérapeute ni psychologue pour enfants. S’ils recherchent un mentorat pour les jeunes, ils peuvent me contacter via mon site Web: MehranRowshan.com

Actuellement, je n’accepte pas de nouveaux mentorés, mais les parents sont invités à me contacter pour toute question ou conseil.

Le mentorat et le coaching sont souvent confondus avec la thérapie, qu’en pensez-vous?

C’est un excellent point dont les parents devraient être conscients. La thérapie se concentre sur le passé et le présent, tandis que le mentorat des jeunes aide les adolescents à arriver là où ils veulent être dans le futur.

Chaque adolescent a besoin d’un mentor en dehors de sa famille. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de jeunes mentors qualifiés. C’est pourquoi certaines familles embauchent des thérapeutes, des psychologues et des coachs de vie.

De quelle manière gardez-vous votre formation de mentor et de coach à jour et informée de tous les derniers outils et techniques?

Mon travail principal est de diriger un club de football pour jeunes à Dubaï, ce qui signifie faire en sorte que tous nos garçons et filles reçoivent la meilleure éducation possible, non seulement en tant que footballeur mais, plus important encore, en tant que personne. Pour y parvenir, je dois constamment me tenir au courant des dernières méthodes de braining (entraînement cérébral) pour éduquer nos entraîneurs.

Il n’y a pas de parcours de formation structurés pour le mentorat des jeunes. Tout doit être autonome. Une autre façon de s’améliorer chaque jour est d’interagir avec d’autres entraîneurs du monde entier. Actuellement, je suis membre fondateur d’un réseau de coaching privé avec certains des meilleurs coachs de vie au monde.

Pour l’avenir, que prévoyez-vous pour l’avenir du mentorat et du coaching des jeunes?

La demande de mentorat pour les jeunes augmentera considérablement au cours des prochaines années. Aujourd’hui, les problèmes de santé mentale et de bien-être des enfants sont activement abordés, et de nombreuses personnes tentent de trouver des moyens créatifs de relever les défis de la vie.

La société accorde une valeur essentielle à l’auto-amélioration et, à cause de cela, la demande de jeunes entraîneurs est susceptible de croître et d’exceller.

